Vara dice que "votaría en contra" de la moción de censura que "intenta lavar la conciencia" de Podemos

Así se ha expresado Vara en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que el portavoz parlamentario provisional del PSOE, José Luis Ábalos, explicase que el equipo de Sánchez aún no había decidido si el partido se abstendrá o votará en contra de la iniciativa. "Solo hemos definido nuestro rechazo. Cómo lo expresaremos está por decidir", aseveró Ábalos.

Vara ha asegurado que Podemos ha presentado una moción que va "contra sí mismo" y que solo trata de "lavar su conciencia", después de votar en contra en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en marzo del pasado año.

"Pedro Sánchez no es presidente porque Pablo Iglesias no quiso", ha señalado el presidente, para después opinar que no podía plantearse que España llevase tanto tiempo sin un Gobierno. "En una especie de café teatro, sin abordar las cuestiones de fondo", ha añadido.

"EN CONDICIONES" DE SEGUIR COMO LÍDER

Preguntado sobre si continuará como líder de los socialistas en Extremadura, Vara ha dicho que cree que suma en una región donde el PSOE cuenta con "un importante apoyo". "Eso hace necesario seguir liderando un proyecto de mayorías", ha señalado.

Así, el dirigente socialista ha asegurado que está "en condiciones" de aspirar de nuevo para ser reelegido secretario general del partido en Extremadura, cargo que ocupa desde el año 2008.