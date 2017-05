Vara ve "muy complicado" poder "apoyar activamente determinadas decisiones que se tomaran" si gana Pedro Sánchez

"Lo digo antes para que no nos engañemos, yo no voy a prestar mi apoyo a una redefinición de España que perjudique de manera tan seria a aquellos a los que yo represento", como es "el conjunto del pueblo extremeño", ha señalado Fernández Vara en una entrevista este viernes en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press.

En su intervención, Fernández Vara ha recordado que cuando Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE, le apoyó "desde el minuto uno", aunque no lo había votado, pero ha apuntado que "la situación de hace tres años no es la situación de ahora".

Sin embargo, ha señalado que ahora "sería bastante más complicado", ya que "el cambio entre entonces y ahora es que entonces discutimos sobre una persona" y en la actualidad se está "discutiendo sobre visiones distintas de la organización y del país que queremos construir".

En cualquier caso, "el hecho de que yo no pueda apoyar, no quiere decir que yo me vaya a marchar", ha advertido el dirigente socialista extremeño, quien ha avanzado que en ese caso, intentará "defender dentro de la organización", en los congresos, las cosas en la que cree.

Así, Vara ha reafirmado que va "a trabajar hasta el día 21 para intentar que Susana (Díaz) gane la secretaría general del PSOE", y en caso de que no gane, "ya veríamos lo que cada uno hacemos y cómo lo hacemos".

En ese punto, ha aseverado que él va "a seguir luchando por la secretaria general del PSOE" en Extremadura: "Creo que aporto más cosas que resto, pero en cualquier caso yo necesito saber qué PSOE queremos construir en el futuro, y qué es lo que queremos hacer en este país", ha señalado.

Así, ha señalado que "el hecho de elegir a un secretario o secretaria general, no quiere decir que luego el partido no vaya a tener vida interna y capacidad de debate", algo en lo que él quiere estar, "salvo que alguien piense que por el hecho de ganar o perder un congreso, uno tiene ya que tomar otras decisiones", ha apuntado.

SE ABORDA EL MODELO DE PARTIDO Y DE PAÍS

Y es que, según ha recordado Vara, el próximo 21 de mayo, el PSOE vota en sus primarias "un modelo de partido y un proyecto de país", por eso "están pasando las cosas que están pasando, porque cuando uno se identifica con las personas y no con los proyectos, puede ocurrir que aquella persona a la que votes, luego desarrolle un proyecto que no sea el tuyo".

Así, ha reiterado que cuando él anunció su apoyo a Susana Díaz fue "porque de los tres candidatos era con quien más me identificaba respecto de lo que pensamos que debe ser el PSOE, y de lo que pensamos que debe ser España", ha señalado Fernández Vara.

"Yo creo que ahora no es posible separar los programas de los candidatos", ha considerado Fernández Vara, quien ha apuntado que "para poder volver a poder ganar unas elecciones", el PSOE "tendrá que reconocer la derrota, que es lo que a fecha de hoy todavía no se ha reconocido", ya que tras perder dos elecciones generales "todavía la dirección del partido no fue capaz en ninguna de las dos de reconocer la derrota".

Así, ha añadido que "cuanto tu no reconoces que has perdido, es imposible que vuelvas a ganar", ha considerado Vara, quien ha lamentado que en la actualidad se está "en el escenario de darle patadas al balón para adelante, para no hablar de lo nuclear", que es el que "el PSOE dejó de ser el partido de referencia para muchísimos ciudadanos", ha dicho.

"Así es complicado corregir el rumbo", ha reafirmado el dirigente socialista extremeño, quien ha considerado que "la responsabilidad de la derrota siempre la tiene el que se presenta".

Una vez pasadas las primarias del PSOE, Vara ha señalado que a partir del 22 de mayo tendrán que "intentar reconstruir" el partido, para lo cual, es primer lugar en necesario "voluntad de que pueda haber integración", tanto "de los candidatos como de los que tienen detrás cada uno de los candidatos".

"ACTITUD DE MODERACIÓN"

En este punto, Vara ha asegurado que intentará "hacer todo lo posible para que así sea", para lo cual ha abogado por mantener una actitud "de moderación" y de "intentar sumar", que "es lo que ahora se ha perdido".

Así, ha confiando en que después de las primarias, "el que gane sepa ganar, y el que pierda sepa perder", tras lo que ha aseverado que él "intentará ayudar para que así sea", para lo cual es necesario entender que en el PSOE "caben, como ha sido siempre, distintas sensibilidades, distintas almas".

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha lamentado que "han desaparecido los matices, parece que todo fuera blanco o negro, pero está ocurriendo igual en el país", lo cual a su juicio "empobrece mucho a la sociedad", ya que "lo que hace grande a una sociedad son precisamente las distintas almas, las distintas sensibilidades, y los distintos matices".

Unos matices que "han existido siempre a lo largo de la historia, hasta que llegó un secretario general y decidió que en vez de matices, lo que hay son bandos", algo que "hace mucho daño", ha lamentado Vara.

"Para resolver el problema de las primarias de un partido, alguien se quiere inventar el país", ha considerado Fernández Vara, quien ha apuntado que "el hecho de que en un momento dado se les pueda reconocer, a algunos territorios históricos en España, determinadas realidades, no significa que haya que cambiar la arquitectura global".

CRITICA LA "AUSENCIA DE CRITERIO" DE SÁNCHEZ

En ese sentido, ha alertado de que "el decir en cada sitio y en cada momento lo que apetece oír, es muy peligroso", tras lo que ha señalado que "cuando cambiamos las cartas a cada momento para ver si encontramos oídos que nos aplaudan, corremos el riesgo de que finalmente no sepamos dónde queremos ir".

Vara ha considerado que Pedro Sánchez "ha ido por el territorio y ha comprobado que en algunos territorios, el mensaje de que España es la suma de 17 trozos entra muy mal". En este punto, "como tengo unos principios y si no le gusta se los cambio, lo que está haciendo es cambiarlos, para ofrecer aquello que en determinado sitio puede gustar más", ha señalado en relación al exsecretario general del PSOE.

Así, ha recordado también en relación a Sánchez que "quien defendía en el mes de marzo la transversalidad y el final de la izquierda y la derecha, y seis meses después defendía que hay que ser más de izquierda que nunca", ahora "puede decir que España es una nación, y mañana que son 17", ha lamentado.

En este punto, el dirigente socialista extremeño ha considerado que "el problema" de Sánchez es "la ausencia de criterio y de coherencia", que a su juicio "es fundamental en la vida, y sobre todo para intentar dirigir un país", ha dicho.