Vara dice que Susana Díaz va a seguir siendo "una parte muy importante" del PSOE, que la necesita para ganar elecciones

"El PSOE necesita a Susana Díaz para ganar elecciones y Susana Díaz necesita al PSOE para ganar en Andalucía", ha señalado en una entrevista en La Razón recogida por Europa Press. Tras el proceso de primarias y el 39 Congreso Federal del PSOE en el que Pedro Sánchez fue reelegido líder del partido, Vara ha asegurado que no tuvo "sensación de derrota", a sabiendas de él apoyó la candidatura a la Secretaría General de Susana Díaz.

El presidente autonómico ha afirmado que no se ha "roto nada" en su relación con Sánchez, y, de hecho, ha dicho que conversan con "mucha frecuencia". Y ha defendido que existen momentos en los que se puede ser "respetuoso 100%" con lo que el partido dice, pero hay otros en los que los líderes de Ejecutivos regionales deben defender los "intereses" de los territorios y eso el secretario general del PSOE "lo entiende perfectamente".

"NADIE EN CONTRA DE LA 'PLURINACIONALIDAD'"

Sobre la defensa del PSOE de España como un Estado plurinacional, Vara cree que "nadie" en el partido está en contra de este concepto porque "sería estar en contra de la Constitución". Según ha argumentado, la Carta Magna ya habla de "nacionalidades en plural" pero "hay que perfeccionar lo que el constituyente entendió por esa realidad plurinacional".

El conflicto con Cataluña, ha manifestado, se debe a que la comunidad autónoma "no tiene el Estatuto que quisieron sus ciudadanos". Así, insistiendo en que el 1 de octubre no habrá un referéndum legal, ha abogado por la "pedagogía", al mismo tiempo que ha dicho esperar que a partir del día 2 de octubre el Gobierno y la oposición sean "capaces de gestionar" este asunto, en el que, en su opinión, la solución no está en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.