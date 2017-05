Vara cree que la moción de censura a Rajoy se da porque "la verdad" de no apoyar un gobierno del PSOE persigue a Podemos

"Esta moción de censura la anuncian contra ustedes mismos", ha espetado Vara en alusión a Podemos, de quien ha señalado que "son rehenes de su decisión" de poder haber evitado un nuevo gobierno de Rajoy en España pero "no lo hicieron porque no les dio la gana".

En respuesta a una pregunta de Podemos en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, el presidente de la Junta ha insistido así en que los integrantes de la formación 'morada' "votaron contra los que en aquel momento" querían que "cambiaran las cosas", en alusión al PSOE.

Asimismo, Vara ha recordado que él no suele valorar los "anuncios", y "mucho menos la posibilidad de un imposible que eso ya no sea posible", tras lo cual ha incidido en que "en todo caso las mociones de censura no se proponen, se ponen".

A su vez, presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que Vara debe "empujar" para que el PSOE apoye la moción de censura "al gobierno más corrupto de Europa", en alusión al ejecutivo de Mariano Rajoy en España.

Al mismo tiempo, y tras subrayar que su partido ha "anunciado" la moción de censura a Rajoy y que ahora se encuentra en un proceso de reuniones, ha dicho, con la "sociedad civil" para sacar a los corruptos de las instituciones y devolver la dignidad a la democracia", ha recalcado que "existe una relación directa entre la corrupción y las políticas al servicio de la misma y el empobrecimiento sistemático del pueblo".

"La corrupción afecta a que cada vez tengamos menos dinero para sanidad pública, educación pública", ha espetado De Miguel, para quien hay que y "desterrar las políticas que son el mejor caldo de cultivo para que se genere la corrupción".

Sobre este asunto, ha recalcado que Podemos tiene la "mano tendida" al Ejecutivo extremeño para "mandar a Madrid un mensaje de unidad" de cara a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "son lesivos" para la comunidad autónoma, la cual "no se puede permitir un Gobierno central corrupto".