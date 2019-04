Vara insta a votar al PSOE, si no se quieren pactos, porque siempre "ha estado al lado de España"

"Si la gente no quiere que haya pactos, que nos voten; si la gente no quiere que haya acuerdos, que nos voten; si la gente no quiere que haya dudas, que nos voten; si la gente no quiere que el PSOE tenga que acordar con nadie, que nos voten", ha recalcado Vara, para quien, votando el próximo domingo, se transformará dicho voto "en toneladas de ilusión para cambiar la vida de las personas".

Así lo ha señalado durante un acto de campaña del presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez en el Hotel Río de Badajoz ante unas 1.500 personas y en el que ha traslado a Sánchez que cuente con que en Extremadura "también" van a obtener los socialistas un "excelente" y "extraordinario resultado" y en relación a lo cual ha animado a los asistentes a "trabajar durante estos días" y que "nadie se confíe".

"Esa es la democracia, esa es la solución de los problemas de un país, que la gente en las urnas decida quien quiere que gobierne", ha dicho Vara, que también ha puesto en valor que ha escuchado en las últimas semanas a "mucha" gente diciendo que llevaba tiempo sin votar y que iban a volver a hacerlo y a "confiar" en el PSOE "porque es el partido que ha estado al lado de España cada vez España lo ha necesitado".

((Habrá ampliación))