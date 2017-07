Vara inicia con "ilusión" la "nueva etapa" al frente del PSOE de Extremadura, que "necesita" a Sánchez en el Gobierno

"Dependerá mucho de lo que hagamos en cada una de las federaciones, el que podamos ver a Pedro Sánchez al frente al Gobierno de España", algo que, según ha dicho Vara, "Extremadura necesita", ya que "nunca le ha ido a Extremadura cuando al PSOE ha gobernando".

En ese sentido, Vara ha reiterado que "para que a Extremadura le vaya bien, necesita gobiernos en España que defiendan principios básicos como el de solidaridad por encima de cualquier otra consideración".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma durante su intervención este domingo en la clausura del XII Congreso Regional que el PSOE de Extremadura ha celebrado este sábado y domingo en Mérida, en la que ha participado también el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López.

En su intervención, Fernández Vara ha señalado que tras este XII Congreso Regional del PSOE de Extremadura "empieza una nueva etapa" con "los mismos objetivos, los mismos principios, las mismas convicciones", pero en "tiempos diferentes", y por tanto con "un PSOE adaptado a esa nueva realidad".

Una nueva etapa que Fernández Vara inicia "con más ilusión que nunca", con "la misma sensación de ser muy pequeñito para hacerme cargo de algo tan grande" como el PSOE extremeño, pero "con las ganas del primer día, porque solo así seremos capaces de vencer las dificultades que sin duda ninguna vamos a tener por delante".

En ese sentido, ha aseverado que el PSOE trabajará "para que dentro de dos años, el PSOE vuelva a ganar en todos y cada uno de los pueblos de Extremadura, en las diputaciones provinciales, en la Junta de Extremadura, y también en el Gobierno de España".

PARTICIPACIÓN DE LA MILITANCIA

Fernández Vara ha señalado que en la mañana de este domingo se ha elegido en el cónclave socialista a los órganos regionales, una elección que "tendrá una segunda vuelta", ya que el 50 por ciento restante del Comité Regional, que suponen otros 125 componentes, se elegirán en las asambleas locales y comarcales socialistas.

Así, una vez celebradas las primarias y el Congreso Regional del partido, "ahora viene lo más difícil", que según Fernández Vara, es "hacer que la militancia participe en el resto de la toma de decisiones, sin que convirtamos al partido en un partido asambleario".

Para eso es necesario "asumir que tenemos que cambiar muchas cuestiones en la dinámica del trabajo de cada día", ha señalado Vara, quien recalca que, por este motivo, en la Comisión Ejecutiva Regional hay personas "adscritas a funciones muy concretas, que han posible esta dinámica de cambio organizativo" en el PSOE extremeño.

Vara ha otorgado al Comité Regional una "extraordinaria importancia en su funcionamiento", y ha abogado por "establecer una dinámica de abajo arriba", que pase por las asambleas locales, los comités provinciales y el comité regional.

Respecto a la "necesaria rendición de cuentas", el dirigente socialista extremeño ha avanzado que a partir de ahora se incorporará a los comités regionales un apartado de rendición de cuentas de los miembros del Gobierno regional, "una vez al año, o siempre que lo soliciten un porcentaje de los compañeros que son miembros".

La nueva etapa da también "un paso más en los procesos de incompatibilidades" encaminados al principio de "un militante, un cargo", que ha sido uno de sus compromisos, ha señalado Vara, quien ha avanzado además que se va a poner en marcha un "ambicioso plan de formación, tanto para los militantes nuevos, como para los cargos orgánicos e institucionales", que se desarrollará a través de una plataforma online.

En ese sentido, Vara ha mostrado su "enorme ilusión" por generar cambios en el PSOE extremeño "que lo hagan mejor y lo hagan mayor", así como "mucho más cercano a la ciudadanía y mucho más representativo de lo que de verdad queremos y deseamos los militantes".

Y es que, a su juicio, el PSOE "tiene que ser el partido que siempre ha sabido liderar la salida de las encrucijadas", máxime en un "momento de cambio" como el actual, en el que ha señalado que la sociedad de hoy "ya se parece poco a la de hace 30 años, por eso esta ejecutiva se parece tan poco a la que sería la ejecutiva de hace 30 años".

"Cada tiempo necesita sus personas, adaptadas a la realidades y la necesidad de cambio que la sociedad nos están exigiendo permanentemente", ha señalado Fernández Vara.

SITUACIÓN DEL TREN

Durante su intervención, el dirigente socialista extremeño se ha referido también a la situación del tren en la región, respecto de la que ha aseverado que "los tiempos de la paciencia se agotaron" en Extremadura, por lo que la comunidad va "a iniciar un proceso de reivindicación, en el que daremos pasos hacia el frente".

Una reivindicación que "no puede ser un asunto partidario", y en el que el PSOE estará "en primera línea" para defender este asunto en la calle, que "no es mal sitio para decir bien alto y bien claro que no estamos dispuestos a tener que sufrir las situaciones que están viviendo este verano algunos extremeños cuando se tienen que desplazar en tren".

"No puedo estar callado ante tamaña injusticia", por lo que ha avanzado que en las próximas semanas y meses los socialistas estarán "a la cabeza de las reivindicaciones y las manifestaciones", que "tienen que ser altas y claras, para que nadie tenga ninguna duda", y Extremadura va "a exigir lo que nos corresponde".