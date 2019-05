Vara pedirá explicaciones a IU sobre por qué "pactó" con Monago antes de negociar con Unidas por Extremadura

Fernández Vara ha señalado que aspira a gobernar en "solitario" tras las elecciones de este domingo, 26 de mayo, y en este sentido cree que podrá conseguir más votos de los recibidos por el PSOE en las pasadas elecciones generales, en las que obtuvo 249.555, el 38,08% del total.

Según ha dicho en una entrevista en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, no se trata de una creencia, sino de una "constatación habitual" que el PSOE "suele tener" un porcentaje mayor de votos en las autonómicas que en las generales, si bien ha advertido, que a día de hoy las urnas están vacías y hay que "llenarlas" con papeletas para definir el "futuro" de la región.

En caso de que necesitara de otras fuerzas para formar gobierno, ha reiterado que "la gente sabe" que él no va a hacer "tonterías" en cuestión de pactos, porque lleva "mucho tiempo en esto" y la gente se "fía" de que así será, al tiempo que ha recordado que en los últimos cuatro años ha pactado los presupuestos de la comunidad "con unos y con otros", en referencia a los dos primeros años con el PP, y los dos segundos, con Podemos.

En este sentido, ha señalado que "sin renunciar a las cuestiones básicas" para su partido, queda un "amplio espectro" de asuntos sobre los que se puede llegar a un entendimiento con el resto de partidos, y en este punto ha apuntado que no tiene "ningún problema" en hablar de futuro con Podemos, si bien ha matizado que en esta campaña la formación morada se presenta en coalición con IU, Extremeños y Equo.

Así, con respecto, a IU, ha advertido que cuando hablen con la coalición, necesita "algunas aclaraciones" de la formación izquierdista, porque según ha dicho el "último contacto" que ha mantenido con sus dirigentes fue en 2011, cuando finalmente alcanzaron un "pacto" con el PP para que gobernara Monago.

En aquella legislatura además le "aprobaron" a Monago cuatro presupuestos que se "cebaron con la gente más humilde de esta tierra", ha asegurado Vara, en referencia al cierre del transporte escolar en Bachillerato y FP o de las urgencias rurales. "Esto sin IU hubiera sido imposible hacerlo".

Por ello, ha dicho que "al día siguiente" de que lo hablen lo pasa "al archivo", pero pide que le digan: "eso nunca más lo volveremos a plantear en esta tierra", porque si es así no tiene "nada de que hablar", ha señalado, si bien ha insistido en que "hay mucho margen para entenderse con todo el mundo".

DIÁLOGO SIN CORDONES SANITARIOS

En todo caso, ha defendido que es un "gesto de serena madurez el ser capaces de discutir, con normalidad, desde posiciones diferentes, y acercarse para poder acordar". "No nos podemos permitir el lujo de ir dividiendo a la sociedad, en todo, en dos", ha añadido, por lo que ha reiterado que no es "amigo" de los "cordones sanitarios".

"No entenderé nunca que algún partido diga: con este no y con aquel no", porque los ciudadanos "hablan" y hacen "un esfuerzo por comprenderse", y esto es lo que entiende que tienen que hacer desde la política.

Vara, que ha definido la campaña que termina este viernes como larga, debido a la proximidad en el tiempo con las generales, también ha destacado que ha sido "limpia", sin grandes polémicas, y que se ha desarrollado "con respeto", además de haberse centrado en cuestiones relativas a la propia comunidad autónoma.

Asimismo, ha subrayado que la "clave" sigue siendo la "movilización", porque se están decidiendo "cosas muy importantes", y por eso ha pedido a la ciudadanía que vote el domingo porque se juega su "futuro".

"Las elecciones son una encrucijada donde uno decide el futuro", ha insistido el presidente extremeño, quien considera que los extremeños tienen ante sí "desafíos" que se deben "abordar como pueblo, sin cordones sanitarios". "Aquí no sobra ni Dios", ha espetado.

NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Preguntado sobre si considera necesario un trato "especial" por parte del Gobierno para Extremadura, en alusión, al régimen fiscal que reclama Monago, ha señalado que lo que la comunidad requiere es un nuevo modelo de financiación autonómica, que está prorrogado desde 2014, y que incluya nuevos criterios de reparto, como la despoblación, que permitan a las comunidades hacer frente a los gastos propios de un baja densidad de población, como es el caso, ha señalado a modo de ejemplo, de los colegios rurales agrupados, en los que hay un profesor para "tres o cuatro alumnos".

Sobre este asunto, se ha mostrado partidario de, llegado el momento de acudir a negociar con el Gobierno sobre la financiación para la comunidad autónoma, hacerlo con "una posición pactada" con el resto de fuerzas políticas, porque "algunos cuando hablan de pacto les sale urticaria", ha dicho.

Además, en esta cuestión aún está pendiente de resolver cuestiones como la deuda histórica y las inversiones extraordinarias recogidas en el Estatuto de Autonomía.

Acerca de la necesidad de abrir el debate de la despoblación, ha advertido que en una comunidad como Extremadura, a pesar de la tasa de paro que tiene actualmente, si se continúa con el ritmo de crecimiento actual en torno al 2 por ciento, que se traduce, según sus cálculos, en 8.000 o 10.000 desempleados menos al año, se puede dar la circunstancia en unos años de que haya empleo y que no haya gente para ocuparlos.

RELEVO GENERACIONAL EN EL CAMPO

También ha señalado que el "gran reto" del campo extremeño es el relevo generacional, si bien se ha referido igualmente a la necesidad de que "convencer" a Europa de que es necesario garantizar la renta agraria para que se mantenga la actividad en las explotaciones agrarias y ganaderas.

En este ámbito, ha pedido también al Gobierno central que "eche una mano" con los regadíos, y en concreto se ha referido a la declaración de interés general del de Tierra de Barros.

En cuanto al Turismo, considera que ya solo queda "tiempo" para alcanzar el objetivo de contar con 30.000 empleos ligados al sector, porque Extremadura ofrece al turismo extranjero lo que busca, que es patrimonio, naturaleza y gastronomía.

En esta línea, se ha referido a su propuesta de poner en marcha un programa de "inglés básico para adultos" para mejorar el trato a los turistas extranjeros que llegan a la región.

VUELOS AL PAÍS VASCO Y PARÍS

También ha señalado que como "otra pata" para mejorar el turismo es el transporte, y en este sentido se ha mostrado confiado en que el Gobierno cumpla los plazos de la línea de alta velocidad, de modo que a finales del próximo año esté concluida la obra de todo el tramo extremeño.

En cuanto al Aeropuerto de Badajoz, cree que es el momento de "iniciar conversaciones" para fijarse "nuevos retos", entre los que ha citado la necesidad de contar con vuelos regulares al País Vasco, así como internacionales, en este caso París.

Sobre la propuesta de Monago de rescindir el contrato del transporte sanitario terrestre, ha advertido que ya lo hizo con el de la obra del hospital de Cáceres, que supuso un retraso del mismo además del pago de una indemnización a las empresas que ganaron el recurso.

En todo caso, ha situado el "problema" en el transporte programado, que está "distorsionando" el servicio, y no en el de urgencias, por lo que ha sugerido la posibilidad de que, en la medida de que sea posible, se realice por otros medios. "A lo mejor no hace falta que vaya en ambulancia".