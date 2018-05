Vara apela a la "unidad" entre Gobierno y CCAA para lograr una "buena negociación" del marco presupuestario europeo

En este sentido, y tras incidir en que "queda todavía mucha letra pequeña" sobre el citado marco presupuestario europeo, ha incidido en que su Ejecutivo desde Extremadura va a "pelear por intentar conseguir lo máximo" para la región tanto en políticas de cohesión como en política agraria comunitaria.

Así, sobre los presupuestos europeos, en una entrevista en Canal Extremadura TV recogida por Europa Press, ha considerado que hay que ser "prudentes" porque lo conocido hasta el momento "son meros enunciados", y tras recordar que "se habían anunciado recortes mucho mayores", ha destacado que "lo que finalmente ha salido" --indica-- "a poco" que se sea capaz de "hacer una buena negociación debe de quedar algo" que se pueda "defender".

En todo caso, ha subrayado que "esa negociación se tiene que producir", y ha añadido que para eso es "imprescindible que haya unidad del conjunto del país y unidad entre el Gobierno de España con los Gobiernos de las comunidades autónomas" y "luego que haya firme convencimiento de que Europa tiene que ser fruto también de la tolerancia y de la negociación".

"En ese sentido, vamos a poner cada uno encima de la mesa qué es lo que creemos que es necesario", ha señalado el presidente extremeño, que se ha mostrado "convencido de que finalmente podrá haber tanto en la política agraria comunitaria" que no habrá "ningún recorte en los fondos de cohesión".

Sobre el borrador del presupuesto comunitario, ha dicho que están "todos convencidos de que ahora empieza la pelea, ahora viene lo importante que es la negociación", tras un "punto de partida" que se ha manifestado y a partir del cual hay que "negociar".

"Va a depender de si por fin hay modulación, si se tocan o no se tocan las ayudas, en qué porcentaje... vamos a ver... Queda todavía mucha letra pequeña que es la que luego realmente marcará las pautas, pero en cualquier caso que todo el mundo tenga claro que vamos a pelear por intentar conseguir lo máximo para nuestra región tanto en políticas de cohesión como en política agraria comunitaria", ha espetado.

REGIÓN DE CONVERGENCIA

También, sobre si le preocupa que Extremadura quede como región de convergencia en este periodo comunitario, Fernández Vara ha dicho que ello "no" le "preocupa", sino que la comunidad sea capaz de "mejorar" y que sea capaz de converger con el resto del país.

Tras incidir en que "todo el mundo está creciendo", ha defendido que Extremadura se tiene que "ocupar y preocuparse de mantener todo aquello de bueno que tiene vivir en una región" como la extremeña "por el precio del suelo, de la vivienda, por la manera de ser y de vivir"; a la vez que también los índices económicos "nos acompañen".

En ese sentido, se ha mostrado "convencido" de que "en los próximos años" si se es capaz "de mantener el crecimiento" que se está teniendo "ahora" entonces "van a mejorar las tasas de paro sensiblemente, ya lo están haciendo"; y ha añadido que entonces "solo queda una cosa, los salarios y la precariedad laboral".

Al respecto, ha recordado que "Extremadura tiene un elemento básico que es la estabilidad política, no hay crispación, no hay bronca, y eso es muy importante porque las empresas buscan estabilidad"; al tiempo que ha subrayado que los empresarios valoran "la seguridad" de Extremadura "para instalarse".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, Fernández Vara ha recordado que hace un mes y medio planteó al ministro Cristóbal Montoro que "lo ideal sería un nuevo modelo de financiación porque hace falta" para hacer "frente" al "reto enorme" de "garantizar" que haya una Educación y una Sanidad "de la máxima calidad".

"Si queremos garantizar un gasto sanitario en España que permita que se siga pudiendo incorporar toda la tecnología que se va inventando, que va apareciendo, y todos los medicamentos nuevos para tratar ya sea el cáncer ya sea todas esas enfermedades que por la genética ya se van conociendo y están yendo de la química a la biología, que es más cara de lo que eran los medicamentos químicos, si queremos eso tenemos que poner dinero encima de la mesa y hace falta más dinero", ha espetado.

Así, se ha mostrado partidario en primer lugar de "definir" qué sanidad y educación se quiere en España, es decir determinar "qué proyecto de país" se quiere, "si queremos igualar por arriba o por abajo", para posteriormente, en segundo lugar, si no fuera posible sacar adelante un nuevo modelo de financiación entonces acometer una "reforma del modelo que toque tres o cuatro aspectos" relacionados con la deuda, el IVA y la liquidación de las entregas a cuenta, ha dicho.

"Si no fuera posible (sacar adelante un nuevo modelo de financiación) porque estamos en un año de elecciones, porque Cataluña no tiene gobierno, porque no hay mayoría suficiente en el Parlamento, vayamos a una reforma del modelo que toque tres o cuatro aspectos que tengan que ver con la deuda, que tenga que ver con la cuestión del IVA, que tenga que ver con la liquidación de las entregas a cuenta cuando pasa un determinado tiempo, y ya habrá tiempo luego de que el nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones y los nuevos gobiernos que salgan de las próximas elecciones autonómicas puedan elaborar un nuevo modelo", ha espetado.