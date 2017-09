Vara pide "hablar desde toda España" para alcanzar una solución "compartida" a un modelo territorial "agotado"

El presidente de Extremadura y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por iniciar un diálogo en el que se pueda hablar "desde todas partes de España" para poder alcanzar una "solución compartida" a la "difícil" situación en Cataluña que considera que es fruto, entre otras razones, de un modelo autonómico que está "agotado".

Fernández Vara ha señalado que España necesita "posiciones de encuentro" para buscar soluciones a un modelo territorial que está "agotado", en tanto que la Constitución de 1978 supuso "un inicio de construcción del Estado autonómico sin proyecto básico y sin proyecto de ejecución". "Sabíamos de donde partíamos pero no teníamos ni puñetera idea de dónde íbamos a llegar", ha espetado.

Por ello, sostiene que hay que "sentarse a hablar sin demasiados apriorismos de hasta dónde queremos llegar para que todas las comunidad de vecinos del nuevo edificio construido se pueda sentir cómodo en el mismo".

Ello requerirá "generosidad", "responsabilidad" y "audacia", que es lo que en su opinión reúne la propuesta socialista de constituir una comisión parlamentaria para empezar a discutir "lo que teníamos que haber discutido antes".

Al respecto, ha reiterado que Cataluña es la única comunidad española que tiene un estatuto de autonomía que sus ciudadanos no votaron, así como que lo "fácil" sería situar la culpa "solo en un lado".

Para el presidente extremeño, el hecho de que el Tribunal Constitucional tumbara el Estatut, ha dicho, provocó que "toda una generación de catalanes pasaran de la catalanidad y el españolismo al independentismo".

Por ello, ha insistido en que ahora "toca dialogar y hablar desde todas partes de España", y para ello ha reclamado gente "valiente" y "responsable", porque según ha dicho esta situación no se va a resolver con "exabruptos", sino que se debe alcanzar una solución que sea "compartida".

"Cuando se conculca la ley y la democracia, la raya está entre los que estamos en defensa de la legalidad y los que están en contra de la legalidad", ha aseverado Vara, quien no obstante ha señalado que a esta situación se ha llegado por "el intento de algunos de saltarse la ley, y por la imposibilidad de otros para poner soluciones en la mesa".

UN PSOE "UNIDO" CAPAZ DE GOBERNAR

Fernández Vara se ha referido de esta forma en un acto de partido celebrado en Badajoz en el que ha participado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que sirve como inicio del curso político.

Vara ha iniciado su intervención destacando que en este acto están "todos juntos y unidos", tanto los que ganaron como los que perdieron en los procesos internos celebrados en el seno del partido en los últimos meses.

Cabe recordar que Vara apoyó a Susana Díaz en su carrera por liderar el partido, y que posteriormente el propio presidente extremeño se impuso en las primarias autonómicas. "Aquí nos tienes a los socialistas extremeños, juntos y unidos, los que ganamos las primarias federales, los que las perdimos, los que ganamos las primarias regionales y los que las perdieron. Pero estamos juntos, porque el PSOE ganó, y si gana el PSOE ganamos todos".

Fernández Vara ha agradecido a Pedro Sánchez que estuviera el pasado jueves en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura en Mérida, y que este sábado inicie el curso político en Badajoz, y que además lo haga en un momento "difícil" para ser el secretario general del PSOE.

Así, ha dicho que los socialistas tienen que ser capaces de llamar a la puerta de "tantísima gente que ha dejado de entender" al PSOE en los últimos años, y ha dicho que si hace un año era "enormemente pesimista" con respecto a que el partido volviera gobernar en España, ahora se encuentra en "perfectas condiciones" para regresar a La Moncloa.

Para ello, ha dicho que los socialistas deben poner "toda la fortaleza de este enorme partido" al servicio de una idea, que no es otra que la de "ayudar a Pedro (Sánchez) a recuperar el Gobierno de España".

Según ha dicho, en primer lugar por España, pero también por Extremadura, porque a esta región "le ha ido siempre mejor con gobiernos socialistas". Al respecto, ha subrayado que la comunidad "pierde" 300 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado cada año desde que gobierna el PP.

En esta línea, ha dicho que la "deuda" con Extremadura en materia de infraestructuras no ha sido saldada ni por los gobierno del PP ni del PSOE, y este punto ha vuelto a reivindicar inversiones ferroviarias para una región que "como mínimo se merece lo mismo que las demás".

De cara a la carrera electoral de 2019, ha señalado que las últimas encuestas publicadas reflejan una posición del PSOE "mucho más sólida" que la que presentaba tan solo hace seis meses o un año, gracias a que ha recuperado "una parte importante de la enorme diferencia" que le sacaba el PP entre los mayores de 65 años; así como ha recuperado una "fortaleza importante" entre los sectores "más dinámicos" de la población, que son los que tienen entre 35 y 65 años, y también ha recuperado votos entre los más jóvenes.

MIRAR POR LO COLECTIVO, LO COMÚN

No obstante, ha reconocido que la izquierda "tiene un problema" que se repite en España, en Europa y en todo el mundo, debido según ha dicho a que se ha pasado de mirar por lo colectivo a lo individual, y porque "la defensa de las identidades ha hecho que nos perdamos en los valores".

Un mundo, ha añadido, en el que "la defensa de unas identidades contra otras identidades ha provocado una profunda individualización de la sociedad", de tal forma que los socialistas se mueven "mejor" en una "sociedad colectiva que valore lo común", en referencia a los servicios públicos de calidad o la igualdad de oportunidades, que una sociedad que mira la realidad de una forma individualizada.

Por ello, considera que los socialistas tienen la responsabilidad, además de ganar elecciones, de construir la realidad de "una nueva izquierda en una nueva sociedad mucho más compleja de lo que era hace 15 o 20 años". "Cada tiempo tiene que tener sus soluciones y su PSOE, siendo siempre el PSOE".

DOS AÑOS DE GOBIERNO EN EXTREMADURA

Por otro lado, Fernández Vara ha hecho un balance de los dos años de gobierno en la Junta de Extremadura, en los que ha destacado que ha cumplido con su compromiso de "recuperar todo aquello que la crisis, de la mano del PP, había destrozado en la vida de muchas personas".

Al respecto, ha citado la recuperación de las urgencias rurales, el transporte escolar, las ayudas para libros de texto, así como el logro de haber puesto "un muro contra la exclusión social", en referencia a los cambios introducidos en la renta básica o la política contra los desahucios.

También se ha referido a la recuperación del modelo de seguros agrarios en el campo extremeño, y en materia de empleo público, ha recordado la devolución de una paga extra o el inicio del proceso para volver a implantar la jornada laboral de 35 hora semanales.

EL FIN DE LA TRAVESÍA EN EL DESIERTO

La concejala socialista en Badajoz Rita Ortega ha agradecido a Pedro Sánchez que inicie en Extremadura, y en especial en Badajoz, el curso político. En su intervención, se ha referido a la "travesía en desierto" que ha atravesado el partido en los últimos años, y que según ha dicho ya ha acabado.

Asimismo, ha señalado que los socialistas no pueden fallar a quienes confían en ellos. "No podemos fallarles, porque nos necesitan". "No nos podemos permitir fallar a la gente", ha insistido.

Asimismo, ha pedido al partido que no olvide sus raíces, y que se ponga "en el lugar de la gente", que es, ha dicho, el "mejor programa electoral". Esta es, ha dicho la "política más verdadera, y, por tanto, la más valiosa".