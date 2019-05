Vara critica que Cs pida a dirigentes socialistas desmarcarse de Sánchez para apoyarles tras las autonómicas

"A la vuelta de 10 o 15 años, de los partidos que hay ahora solo sobrevivirá el PSOE, cuando se vive solo pensando en el presente se pierde el futuro", ha criticado Vara al ser preguntado por las exigencias del partido 'naranja'. "Cuando se vive solo pensando en las elecciones, se pierden las próximas generaciones", ha avisado, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Desde Ciudadanos descartan por el momento pactar con el PSOE en a nivel autonómico porque "todo el PSOE es de Pedro Sánchez". La formación de Albert Rivera ha dicho que se abren a pactar con dirigentes socialistas que "discrepen" con el modelo de Sánchez.

A su juicio, el PP no está haciendo un análisis adecuado de los resultados electorales registrados el 28 de abril, en los que vivió una debacle histórica. "Si la lectura que hacen es solo que el PSOE ha venido a quitarles, se equivocan, o que el enemigo es solo el PSOE", ha argumentado, advirtiendo al PP de que corre el riesgo de ser "sustituido" por otros partidos.

DESTACA EL "TALENTO Y TALANTE" DE ICETA

Por otro lado, ha valorado positivamente que el líder del PSC, Miquel Iceta, vaya a presidir el Senado y ha destacado su "talento y talante", afirmando que puede llevar a cabo la reforma de la Cámara Alta para que realmente se abra el debate autonómico.

"Me alegro de la propuesta de Iceta", ha asegurado Vara. Según ha explicado, el Congreso con la entrada de grupos territoriales adoptó el papel autonómico del Senado y éste ha perdido su papel. "El Congreso se convirtió en el Senado, y el Senado en nada", ha señalado.

"El Senado es absolutamente prescindible, salvo que cambie, y para eso tiene que entrar alguien que se crea la España autonómica y que abra debates autonómicos", ha urgido Vara, poniendo en valor el perfil del líder del PSC y su "talento y talante" para acometer esta reforma de la Cámara Alta.

Sobre las críticas que ha generado en la oposición el nombramiento de Iceta, que ven preocupante que vaya a presidir el Senado, Vara ha señalado que la derecha en España se encuentra "instalada en la mentira". "Tienen el dogma de que cuanto más se divida a los españoles más se defiende la unidad de España y no es así, no se defiende dividiendo en buenos y malos", ha indicado.

Iceta todavía no ostenta el cargo de senador y solo puede acceder a esa condición a través de una designación del Parlament, ya que no se presentó en las listas del Senado de las últimas elecciones generales, por lo que deberá buscar los apoyos necesarios para que la Cámara dé luz verde a que sea senador por designación autonómica.

APOYO DE ERC AL GOBIERNO

Preguntado por la investidura del próximo Gobierno de Pedro Sánchez y un posible apoyo de formaciones independentistas como ERC, el dirigente extremeño entiende que los socialistas tienen que buscar el respaldo de otras formaciones para alcanzar los 176 votos. Por ello ha defendido hablar con "todo el mundo" siempre que no se ponga en riesgo la unidad de España.

"Que haya apoyo, mientras no sea a cambio de nada que ponga en riesgo la unidad de España, no tengo problema", ha asegurado Vara, achacando esta situación a que PP y Ciudadanos no están dispuesto a hacer el "mínimo esfuerzo" por que haya gobierno.

Con todo, ha subrayado que su partido nunca va a hacer nada que ponga en peligro la unidad de España y ha afeado a la derecha que quieran que el Congreso sea solo de una parte del país, "sin Cataluña ni el País Vasco".

"No quieren que estén en el debate nacional. Nosotros hablamos de política sin exclusiones, y todo el mundo tiene la oportunidad de aportar al futuro de este país siempre que no sean a cambio de cosas que no vamos a aceptar ni por asomo", ha insistido.