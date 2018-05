El grupo de apoyo a Valtonyc afirma en la Eurocámara que desconoce su paradero desde hace tres semanas

Así lo ha asegurado un miembro del grupo de apoyo al rapero, Mulay Embarek, quien ha insistido en que si hubiera estado con Valtonyc "lo habrían encontrado" ya que los cuerpos de seguridad en España "llevan controlándole" desde hace tiempo. "Que nos diga la Policía donde está", ha añadido.

"Llevamos tres semanas sin saber nada de él. No sabemos si está vivo o no, si está bien, si come o no come", ha afirmado Embarek, quien asegura pertenecer a su "entorno cercano" y haber sido él mismo vigilado por la policía en su viaje de Mallorca a Bruselas, donde se encuentra la sede del Parlamento Europeo.

Por otra parte, otra miembro del grupo de apoyo ha denunciado la "represión" que hay en España y ha lamentado que "la única ideología que no se reprime es la propia del Estado español".

A preguntas de los periodistas sobre el apoyo al independentismo, ha asegurado que desde el grupo de apoyo al rapero defiende "el derecho a la autodeterminación".