Valls justifica su ausencia en la foto final de la manifestación en la que estaba Abascal: "No soy organizador"

Yo no estaba, no soy organizador de la manifestación, y yo no tengo que estar", ha señalado el que fuera primer ministro de Francia en una entrevista para 'la Sexta' recogida por Europa Press.

Valls ha acudido a la concentración porque quería, según ha dicho, estar con sus "amigos" de Cs, y porque supone un "orgullo" defender Barcelona del populismo y el separatismo. En este sentido, ha asegurado que, en caso de convertirse en el próximo alcalde de la ciudad condal, no pactará ni con la extrema derecha, ni con populistas ni separatistas.

"Soy barcelonés, catalán, español, francés y europeo", ha reivindicado, al tiempo que ha defendido el "gran" modelo autonómico español y ha instado a "volver a la centralidad y al sentido común". También ha destacado que "ser español hoy es ser cada uno con su diversidad".