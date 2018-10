Valls señala que "si no funciona la institución" en Cataluña el Gobierno "no tendrá otra solución" que aplicar el 155

El candidato a la alcaldía de Barcelona y exprimer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este viernes que el Gobierno "no tendrá otra solución" que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si las instituciones catalanas "no funcionan".

"Nadie quiere el 155, todos queremos que las instituciones funcionen y que el Estatut funcione. Creo que Torra con sus discursos y su actitud parece que lo quiera. Si no funciona la institución, el Gobierno de Madrid no tendrá otra solución", ha asegurado Valls en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.

No obstante, al ser preguntado por si ya veía motivaciones para aplicar el 155, Valls se ha mostrado cauto: "Soy prudente al entrar en este debate, pero entiendo a todos los que no aceptan la situación actual".

AFEA A BORRELL SUS PALABRAS SOBRE LOS PRESOS SEPARATISTAS

Asimismo, Valls ha criticado que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijera en una entrevista que prefería que los independentistas encarcelados no estuviera en prisión preventiva. A su juicio, un ministro tiene que ser escrupuloso con la separación de poderes y no comentar decisiones judiciales.

A su juicio, un ministro "no debe comentar actuaciones judiciales" y ha asegurado que en la Europa actual la separación de poderes está en riesgo. "La justicia en España es independiente y un político no puede comentar la actuación de la justicia tiene que respetar la separación de los poderes. Yo no voy a hacer ningún comentario", ha subrayado.

Hace unas semanas, el titular de Exteriores dijo que "personalmente" él preferiría que los políticos independentistas presos, que serán juzgados por sedición y rebelión, estuvieran "libres condicionalmente", porque considera que "hay otras formas de velar porque no huyan". INSTA A COLAU A DENUNCIAR A DE GISPERT

Por otro lado, ha censurado las palabras de la expresidenta del Parlament Nuria De Gispert que tachó de "inepta e ignorante" a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la invitó a irse de Cataluña. Para Valls se tratan de expresiones "graves", "racistas" y "supremacistas" y ha instado a que sean denunciadas desde todas las esferas de la vida pública.

"Se necesitaría que todos los partidos, intelectuales, medios de comunicación digan claramente que es insoportable esa frase", ha señalado y ha apuntado directamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que lo denuncie "de forma contundente".