El alcalde de Valladolid censura la baja de Soraya Rodríguez del PSOE: "Quiere vivir de la política en otro sitio"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto en homenaje del primer alcalde de su ciudad en democracia, Tomás Rodríguez Bolaños, Puente ha interpretado el paso dado por Rodríguez "en clave de supervivencia personal".

"Uno no deja el partido por diferencias con la dirección después de 30 años de militancia. Yo también llevo 30 años, he tenido diferencias de todos los colores con las direcciones provinciales, autonómicas y federales y nunca me he ido del partido. Lo que he hecho es trabajar democráticamente para cambiar esas direcciones", ha señalado.

"Soraya se va porque se le acaba la posibilidad de seguir viviendo de la política dentro del PSOE y lo que quiere es seguir viviendo de la política en otro sitio", ha deslizado sin tener constancia de que vaya a ficharla Ciudadanos.

"Parece que hay partidos dispuestos a recogerla, partidos que venían a regenerar la democracia y se van a conformar con reciclarla", ha comentado.

Puente ha propuesto establecer una "especie de cordón sanitario" a este tipo de políticos que, en su opinión, "no demuestran principios" ni "coherencia" para que dejen de "contagiar" la vida política "con su falta de ideología".