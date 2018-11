Valerio señala que con los actuales Consejos de Ministros hemos pasado de "viernes de dolores" a "viernes de gloria"

Así lo ha indicado Valerio durante un acto en Rota (Cádiz) para la campaña electoral andaluza, en el que ha subrayado las "enormes diferencias" entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En concreto, ha detallado que los viernes de Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy eran los "viernes de dolores" porque era "cuando se ejecutaba el recorte de derechos con decretazos como la reforma laboral, el recorte de las prestaciones de empleo, el recorte de la sanidad universal, el recorte de la ley dependencia, la aprobación de la Lomce, la reforma unilateral de las pensiones, el copago o la subida del IBI, subida de la energía".

"Mientras con el PSOE hemos hecho que esos Consejos de Ministros sean los viernes de gloria, donde hemos aprobado 15 decretos centrados en medidas contra violencia de género, la recuperación de las becas y la sanidad universal, la eliminación de recortes educativos, el fomento de la formación continua ante una sociedad cambiante de transición ecológica energética y el auge de la robótica, que los impuestos de las hipotecas los paguen los bancos, la subida del salario mínimo, o un plan director por un trabajo digno con un refuerzo de la inspección de trabajo", ha profundizado.

"En el PSOE llevamos 140 años de historia por lo que tenemos una raíces muy sólidas, y a veces tenemos problemas y perdemos elecciones, pero mientras conservemos esas raíces tiramos para arriba y reverdecemos y volvemos a gobernar para mejora la vida de la gente", ha subrayado la ministra recalcado que "son raíces ideológicas que se basan en la justicia social, la fraternidad, y la igualdad de oportunidades, pues hay personas que si no hubiera gobernado el PSOE y hubiera removido obstáculos en pro de la igualdad que señala en teoría la Constitución, no hubieran sido defendidos sus derechos y sus libertades".

En este sentido, Valerio ha subrayado que entre el PP y el PSOE "la manera de gobernar no es la misma, y mientras nosotros apostamos por el dialogo, varios partidos se ciñen en la crispación y pretenden plantar la discordia".

"Frente a esa crispación y bronca nosotros apostamos por el dialogo político y el diálogo con las asociaciones de la sociedad civil, pues nosotros gobernamos con la sociedad civil a la que nos debemos, ya que hay que darle voz a la ciudadanía con políticos que atiendan las necesidades de la gente con un trato cotidiano y directo en lugar del ordeno y mando del PP cuando tenía mayoría absoluta", ha abundado.

Continuando esa línea, la ministra ha indicado que "el PP ha transmitido el mensaje de que son buenos gestores económicos cuando la realidad es que es inimaginable la cantidad de desaguisados que no hemos encontrado al llegar al gobierno: indemnizaciones millonarias, no respeto de normativas como las de las energías medioambientales, 35 directivas de la Unión Europea que había que adaptar en la legislación española y no se han hecho y no están cayendo multas al caducar el plazo". "Se llaman los eficientes cuando a poco que rascas te encuentras desidia y abandono", ha apostillado.