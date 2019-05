Valerio asegura que la "cara de odio" de diputados de Vox le recordó a la de los "guerrilleros de Cristo Rey"

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en un mitin este miércoles en Ferrol, en el que ha subrayado la importancia de frenar a la extrema derecha en las próximas elecciones europeas. "Yo ayer vi algunas miradas en algún diputado de Vox que me dejaron helada, fue como una especie de 'déjà vu'", ha manifestado.

Por ello, ha pedido que "no se olvide" que el próximo domingo también hay comicios europeos. "Lo estamos viendo en España", ha señalado para indicar que, aunque llegaron "más tarde", no es que "no hubiese extrema derecha" sino que sus miembros "estuvieron encastillados en el PP o en sus casas". "Pero existían", ha señalado.

Además, en su intervención, ha recordado su última intervención en el Senado en la pasada legislatura. "Dije que esperaba que las señorías que volviesen que viniesen un poco más tranquilos y relajados, porque la crispación perjudica seriamente la salud de las personas y de la democracia", ha asegurado para incidir en que "se puede discrepar perfectamente sin necesidad de insultarse".

Valerio ha acudido este miércoles a la ciudad departamental para arropar, junto al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, al candidato del PSOE a la Alcaldía de Ferrol, Ángel Mato.