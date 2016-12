Valenciano anuncia que PSOE está "muy de acuerdo" en lo político con PSC y acepta que se sientan como "nación cultural"

La eurodiputada socialista Elena Valenciano, miembro de la comisión bilateral creada para resolver la última crisis entre el PSOE y el PSC, asegura que ambos partidos están "muy de acuerdo" en lo político y no ve problemas en torno al término 'nación': sus compañeros catalanes ya han dicho que se refieren al concepto "cultural" y el PSOE ya lo aceptó en el preámbulo del Estatut.

En una entrevista con Europa Press, Valenciano asegura que los trabajos de esta comisión --compuesta por tres miembros del PSOE y tres del PSC-- han "avanzado bastante, sobre todo en lo político" y tienen que abordar ahora lo órganico y ver si hacen "algún retoque" al protocolo que regula sus relaciones desde 1978.

Pero, por ahora, los trabajos van bien y, como prueba, se remite al documento que aprobó la Ejecutiva del PSC el pasado lunes sobre el proceso independentista, un posicionamiento que "está clarísimo" y que el PSOE comparte, porque "está dentro de marco" del acuerdo de Granada, que firmaron todos los socialistas en julio de 2013 y en el que apuestan por una reforma de la Constitución en sentido federal.

Y, a su juicio, ya "se ha resuelto" el conflicto en torno al término 'nación', porque todos se han ratificado en ese documento de hace tres años y medio y porque están de acuerdo en que no se va a "tocar" el artículo 2 de la Constitución, que recoge la "indisoluble unidad de la nación española".

Valenciano explica que el PSC ya ha dicho "verbalmente" y lo ha recogido en la ponencia de su último congreso que "se refieren al concepto de nación cultural, lingüística" y "sin derivada de soberanía". Y el PSOE ya aceptó en el preámbulo del Estatut el reconocimiento de "una nación que no produce consecuencias" jurídicas.

ESPAÑA NO SE DEFINIRÁ COMO "NACIÓN DE NACIONES"

Eso sí, defiende que lo que no va a hacer es definir a España como "nación de naciones". "En el preámbulo del Estatut ya se reconoce que Cataluña se siente, se considera, una nación igual que en 'Granada' se entiende que ese término de nación es cultural y lingüístico y no la nación de la que se derivan derechos de soberanía", explica.

Y de aquí, insiste, no se desprende que se acepte que España es una "nación de naciones". "Eso no significa que vayamos a llevar a la Constitución que España es una nación de naciones de ninguna manera, no vamos a tocar el artículo 2 de la Constitución", insiste. El objetivo del PSOE es, aclara, llevar la 'Declaración de Granada', no "cómo se sientan o no se sientan" en Cataluña.

"ASIMETRÍAS VA A HABER SIEMPRE"

A partir de aquí, y por lo que se refiere a las diferencias orgánicas, Valenciano recalca que "asimetrías va a haber siempre", aunque confía en que se pueda llegar a un acuerdo que se traslade al protocolo que regula sus relaciones desde 1978.

"Eso de la asimetría no sé quién se lo inventó, la relación es asimétrica por definición, porque ellos son un territorio y nosotros somos el conjunto", explica Valenciano, rechazando la crítica que hacen desde algunas federaciones, empezando por la andaluza, al modo en que se relacionan los dos partidos. En concreto, se quejan de que el PSC participa en los órganos internos del PSO y no al contrario, pero después no se vea atado por sus decisiones, como ocurrió con la abstención ante Mariano Rajoy.

Eso sí, Valenciano reconoce que está "sobre la mesa" la posibilidad de que el PSC no vote en las primarias para elegir al líder del PSOE. "El problema es que ellos votan a un secretario general que no es su secretario general", subraya la eurodiputada, que admite que no tiene "una opinión formada" sobre este asunto, del que no hay una posición firme tomada.

Este será uno de los temas que tendrán que cerrar en las próximas semanas. Según Valenciano, las negociaciones podrían ir más allá de los dos meses de plazo inicial que el PSOE y el PSC dieron a la comisión bilateral. Con las Navidades por medio, apunta, sus conclusiones podrían llegar un poco más adelante.

En cualquier caso, recalca que no hay "prisa", porque lo que hay que hacer es "encontrar una solución" y es "muy complicado". "Tenemos que encontrar una solución para el encaje del PSC en el PSOE, después de todo lo que ha pasado en estos años y en estos meses. Cuando esté estará, desde luego, antes del congreso", insiste.

Y apunta que hay algunos asuntos, como el de la representación del PSC en el PSOE que "deberían verse en un congreso", aunque otros se pueden resolver antes. Es el caso de las primarias, que están reguladas en un reglamento del Comité Federal y, por tanto, se puede "modular".