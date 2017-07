Valencia aboga por una reforma del modelo de financiación autonómica que rompa "tabús del pasado"

El consejero ha lanzado petición sobre la mesa antes de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Soler cree que hasta ahora nunca se ha cuestionado el dinero del que dispone la administración central y sólo se ha puesto sobre la mesa el de comunidades autónomas y ayuntamientos. "Pero el dinero no sale del gobierno, sale de los contribuyentes", ha recordado apuntando que estos reclaman servicios públicos de calidad, que son los que prestan autonomías y administración local.

"Es un tema de base", ha insistido reivindicando que la reforma no puede "reproducir" los sistemas de 2002 y 2009 y tiene que "hablar de servicios y no administraciones. "Si vamos por ahí, vamos por el buen camino. El problema no es de los gobiernos autonómicos, es de los ciudadanos españoles", ha reiterado.

En este sentido, ha avanzado que le gusta "en general" la "música" del informe elaborado por el comité de expertos, ya que intenta "irrumpir contra tabús del pasado", aunque pueda estar "distante" en algunos aspectos como el relativo a la quita de la deuda.