VOX denuncia una agresión a dos de sus afiliados en Lorca (Murcia)

"Los dos afiliados se encontraban trabajando en la sede, que pronto se inaugurará en Lorca y será la cuarta del partido en la Región, cuando dos hombres y una mujer empezaron a increparles, insultándolos y amenazándolos de muerte, llegando a la agresión física contra los dos afiliados de VOX", destaca el partido.

VOX Murcia ha condenado "enérgicamente" esta "agresión cobarde", y ha lamentado que "este tipo de actitudes no tienen cabida en nuestra democracia".

"Desde VOX no vamos a tolerar que no se nos permita expresarnos libremente ya que no tenemos que aguantar este tipo de actitudes propias de otro siglo", señala el partido, que acusa directamente "a la extrema izquierda de Podemos liderada por Pablo Iglesias que fue quien llamó a salir a las calles contra nosotros".

"Aún así, nada de esto nos va a hacer retroceder en nuestras aspiraciones, todo lo contrario, nos reafirma en que vamos por el buen camino", señala VOX, que asegura que "seguiremos adelante sin miedo ni complejos en la defensa de nuestros valores".