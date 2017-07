VIOLENCIA GÉNERO. CS PRESENTARÁ UN VOTO PARTICULAR PARA EXIGIR TOTAL TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN

Ciudadanos presentará un voto particular al dictámen de la subcomisión sobre violencia de género para garantizar la total transparencia en la concesión de fondos públicos a las asociaciones y demás entidades.

La dirección de la formación que lidera Albert Rivera confirmó este martes que está ultimando ese voto particular, que no impide su respaldo al pacto nacional contra la violencia machista alcanzado en el Congreso de los Diputados.

"Nos parece fundamental que el dinero invertido se utilice de manera eficiente para la lucha contra la violencia machista", explica la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes.

Con el voto particular, pretenden asegurar la transparencia en la concesión de los fondos y también garantizar el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de los objetivos marcados en el pacto de Estado.

