VIOLENCIA GÉNERO. ÁBALOS (PSOE) LAMENTA LA SITUACIÓN "ABSOLUTAMENTE INJUSTA" QUE ESTÁ VIVIENDO JUANA RIVAS

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lamentó este viernes la situación "absolutamente injusta" que está viviendo Juana Rivas y los "tintes de criminalidad" que se están vertiendo contra quien "solamente pretende ser madre".

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Ábalos subrayó que toda actuación debe atenerse siempre al marco de la ley, y si en un momento dado una ley se considera que no es "justa, ecuánime o equitativa", entonces la solución es "cambiarla".

Junto a esa reflexión, aseguró que en lo personal comparte "muchísimo" la situación de Juana Rivas, a la que considera víctima de una circunstancia "absolutamente injusta" que incluye incluso "tintes de criminalidad" dirigidos contra una mujer que "solamente pretende ser madre".

Preguntado expresamente por esa posibilidad, aseguró que no tiene "ni idea" de si son ciertas o no las informaciones que apuntan a que responsables de la Junta de Andalucía han sabido en todo momento el paradero de Juana Rivas.



