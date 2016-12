VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE PIDE MEJORAR LA PENSIÓN DE LOS HUÉRFANOS DE MUJERES ASESINADAS POR SUS PAREJAS

- Se elevaría hasta el 70% del salario mínimo interprofesional. El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados registró este miércoles una proposición no de ley, con aspiración de convertirla en iniciativa legislativa, para mejorar la pensión de orfandad a los hijos de mujeres asesinadas por sus parejas antes de cotizar lo suficiente para dejar una pensión digna a sus vástagos.

La proposición no de ley insta al Gobierno a presentar, tras consultarla en diálogo social, la propuesta correspondiente a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

No obstante, el PSOE cuantifica que la cuantía de la pensión deberá alcanzar el 70% del salario mínimo interprofesional cuando la pensión constituya su primera fuente de ingresos, siempre que la renta de la familia que los acoja dividida por el número de miembros, incluido el acogido, no supere el 75% del SMI. El porcentaje sobre el salario mínimo se situaría en el 118%, es decir, por encima de éste, si hubiera más de una persona que participara de esta pensión.

Además, el PSOE defiende reconocer una nueva pensión no contributiva "cuando no pueda ser reconocida la pensión contributiva por falta o escasa cotización de la madre asesinada".

La diputada socialista Ángeles Álvarez explicó que hay 42 huérfanos menores de edad al año víctimas de violencia de género, y que muchos de ellos corresponden a este caso, por lo que el Gobierno "no puede negarse" a una prestación que no será "muy cuantiosa" para las arcas del Estado.

Actualmente, detalló, la pensión de estos "huérfanos absolutos" cuya madre ha muerto y su padre está en prisión o se ha suicidado se queda en unos 170 euros.

Álvarez recordó que ya en la X Legislatura el PSOE pidió beneficios fiscales para solucionar, por ejemplo, que las familias de acogida no puedan desgravar por hijo a cargo, y prometió recuperar la iniciativa después de que el PP la rechazara entonces.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso