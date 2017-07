VIOLENCIA GÉNERO. GARZÓN RECELA DEL PACTO PORQUE "NO HAY NINGUNA GARANTÍA" DE SU FINANCIACIÓN

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, expresó este martes sus recelos ante el pacto de Estado contra la violencia de género porque no ve "ninguna garantía" de que cuente con la financiación acordada.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Garzón subrayó que los mil millones de euros en cinco años previstos se tienen que trasladar a los Presupuestos Generales del Estado, donde por el momento no solo no están sino que en las últimas cuentas aprobadas las partidas destinadas a esos objetivos se redujeron.

Considera que las medidas son "claramente insuficientes" y, aunque hubo unanimidad en la "suerte de mínimos" presentada en la subcomsión, aseguró que Izquierda Unida será una de las formaciones que defienda un voto particular en la votación de la comisión, el próximo viernes.

De hecho, aseguró que votarán en contra del dictamen porque creen que "se desaprovecha una oportunidad" y que todo se ha reducido a una "operación de comunicación política" para tener "un titular" debido a la presión que supone para el Gobierno y para los partidos la creciente movilización social.

Denunció que hay "mucha hipocresía" en este ámbito porque es cierto que hace falta un pacto de Estado pero no puede ser "cualquier" pacto, y el acordado no tiene calendario ni presupuesto.

