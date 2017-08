VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE PIDE AL GOBIERNO QUE TOME MEDIDAS EN FAVOR DE LOS MENORES

Google Plus

El PSOE pidió este lunes al Gobierno que “ponga en marcha ya” medidas en favor de los menores afectados por situaciones de violencia de género.

En el día en el que Juana Rivas entregó sus hijos a la Guardia Civil, para que los menores acudan con su padre condenado por malos tratos, la Permanente de la Ejecutiva del PSOE debatió sobre las medidas que favorezcan la protección de los menores en situaciones de violencia de género y ha adoptado los siguientes acuerdos.

En este sentido, la formación socialista pidió al Ejecutivo que ponga en marcha ya las reformas legislativas que están recopiladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Algunas de ellas, según recuerda el PSOE en un comunicado, los socialistas las propusieron para proteger a los menores en estas situaciones de conflicto o maltrato de sus progenitores.

Este respecto, el PSOE ofrece a los grupos parlamentarios trabajar “ya sobre el texto de la proposición no de Ley que el Grupo Socialista registró el 31 de enero.

Además la delegación socialista española en el Parlamento Europeo llevará en septiembre a esta cámara las mismas iniciativas que aportaron al Pacto para el Informe europeo del Convenio de Estambul, relativas a la protección de los menores.

“Los socialistas no perderemos ni un minuto ni ninguna ocasión para proteger a los menores de cualquier riesgo, porque una sociedad democrática no tiene otro objetivo más importante que esta protección”, dice el texto del comunicado.

