VIOLENCIA GÉNERO. CS URGE A PASTOR A CONSTITUIR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ciudadanos ha enviado una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Partor, urgiendo a convocar la sesión constituyente de la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



Los firmantes de la carta son los diputados de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad, que ya enviaron otra carta a Pastor el pasado 15 de enero instando a esa convocatoria sin que por el momento se haya materializado.

Ciudadanos recuerda que después de casi un año trabajando intensamente en la subcomisión con expertos, asociaciones y víctimas para elaborar un informe con más de 200 propuestas y medidas que contaron con un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas en su aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados a finales de septiembre de 2017, "el Gobierno se comprometió a aprobar las medidas que este informe contenía antes de que el año 2017 finalizase. Sin embargo, tres meses después el Gobierno todavía no ha aprobado ninguna medida importante de las contenidas en el informe aprobado por el Congreso de los Diputados", denuncia la formación.

Aunque la creación de la comisión prevista en el Pacto se aprobó el pasado 30 de noviembre, Ciudadanos denuncia que aún no se ha constituido, y las gestiones no han avanzado desde que el pasado mes de febrero se solicitó a los grupos parlamentarios que designaran a sus representantes en la misma.

En opinión de Ciudadanos, la "inacción" del Gobierno al implementar las medidas contenidas en el pacto y la "tardanza" en constituir esa comisión impiden que el acuerdo se ponga en marcha. Por ello, pide a Pastor que ponga fecha "de manera urgente y sin demora" a esa sesión constiuyente y alerta de que "demorar de manera consciente y voluntaria" esa labor es "fallar" a las mujeres víctimas o amenazadas. "La violencia de género es un problema de tal magnitud en España que no podemos perder un día más en dar solución a las miles de mujeres que la sufren. Es nuestro deber ser su voz y trabajar por ellas en todo lo que esté en nuestra mano", concluye.



