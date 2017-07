VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE AVISA DE QUE “QUEDA MUCHO POR HACER”

Google Plus

- Porque “la violencia es la cara más horrenda del machismo, pero el machismo se ejerce a todas horas”. El PSOE celebró hoy el pacto de Estado que se ha alcanzado contra la violencia de género y que este viernes será aprobado en la Comisión de Igualdad del Congreso, pero avisa de que “queda mucho por hacer”, porque “la violencia es la cara más horrenda del machismo, pero el machismo se ejerce a todas horas, en todos los niveles, todos los días y en general contra todas las mujeres”.

Así se expresó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia la secretaria de Igualdad del PSOE y exministra de Cultura, Carmen Calvo. Destacó que el pacto es un “punto de arranque importante”, en el que el PSOE ha hecho un “trabajo muy leal y muy intensamente”.

En este sentido, destacó que todos los partidos han cerrado una decisión “importantísima” con este acuerdo, porque se trata de hacer frente a una “tragedia importante” y que supone un “horror político” por la falta de respuestas.

Destacó que los grupos políticos se han tomado tan en serio esta oportunidad que han “bajado al detalle todo lo que hemos podido”, de manera que se le ha dado al Gobierno seis meses para cambiar las leyes que obliga este pacto y todos se han comprometido a apoyar las modificaciones para que las medidas sean una realidad “cuanto antes mejor”.

Pese a ello, Calvo criticó que el Partido Popular se precipitase, cuando se aprobó el dictamen en la subcomisión, al ‘vender’ el pacto. La dirigente socialista lo interpretó como una “falta de respeto enorme”, porque en un pacto “lo que hay que tener es lealtad de todos”, ya que todos hacen cesiones para “conseguir cosas en un objetivo importante”.

“La violencia de género no es un objetivo importante, es el número uno de los objetivos de la agenda de un Estado democrático ,porque es el asesinato cada año de 40, 50, 60 y hasta 70 ciudadanas que son asesinadas por haber cometido el delito de ser mujeres que quieren ejercer sus derechos, a veces el de la libertad de no estar con sus parejas. Esto es tan tremendo que hay que cuidar mucho las formas”, remachó la ‘número 4’ del PSOE que lidera Pedro Sánchez.

Calvo recordó que tanto en el Congreso como en el Senado, pese al pacto, los socialistas y otros partidos van a presentar votos particulares con los que se declaran las intenciones de cada uno de ir más allá.

Destacó que el PSOE contempla una medida que impediría casos como el de la granadina Juana Rivas –en paradero desconocido-, quien puede ser acusada de sustracción internacional de menores por no entregar a sus hijos al padre de los niños, un ciudadano italiano condenado por malos tratos contra la propia Rivas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso