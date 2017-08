VIOLENCIA GÉNERO. HERNANDO (PP) ADVIERTE A JUANA RIVAS DE QUE EL "DESACATO" NO ES LA VÍA PARA "RECLAMAR SUS DERECHOS"

Google Plus

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, afirmó este jueves que Juan Rivas “no ha estado bien asistida” por su defensores y advirtió de que “el desacato a los tribunales no es el cauce adecuado para reclamar sus derechos”.

Así se pronunció Hernando, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, después de que el TC hay rechazado el recurso de amparo solicitado por Juana Rivas, la madre de Granada fugada junto a sus dos hijos con el propósito de no tener que entregarlos a su expareja, condenada por maltrato, al considerar que "incurre en extemporaneidad" al haberse superado los plazos judiciales oportunos.

Hernando consideró que Juana Rivas “debió asistir y comparecer ante la Justicia”, ya que “el desacato a los tribunales no es el cauce adecuado para reclamar sus derechos”.

Dijo entender el “dolor” de la mujer, pero comentó que “cuando uno confía en la Justicia, defender tu posición ante los tribunales es lo adecuado, porque de lo contrario se da alas a la otra parte”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso