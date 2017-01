VIELMANN AFIRMA QUE “NO IBA A MANCHAR” SU NOMBRE POR “PERMITIR MATAR A SEIS O SIETE RECLUSOS”

- En el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, en el que el fiscal pide para él 160 años de cárcel. El que fuera ministro de Gobernación (equivalente al de Interior) de Guatemala entre 2004 y 2007, Carlos Vielmann, acusado de autorizar la ejecución de ocho presos al margen de la justicia, negó hoy cualquier participación en los hechos y afirmó tener “una hoja de vida que me ha costado hacer. He tenido éxito empresarial, éxito institucional, tengo una familia integrada y mi nombre no lo iba a manchar. No iba a permitirlo ni participar por matar a seis o siete reclusos”.

Se le acusa, en concreto, de autorizar y supervisar entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006 la ejecución de un preso fugado de una cárcel de alta seguridad llamada 'El infiernito' y de siete más considerados los cabecillas de los internos en la prisión de 'Pavón', desde donde, según declaró el acusado, se distribuía droga, se ordenaban secuestros y se delinquía de manera organizada como si el penal fuera un Estado dentro del Estado.

Vielmann tiene nacionalidad española desde el año 2009. La Fiscalía reclama para él 20 años de prisión por cada uno de los reos asesinados, lo que hace un total de 160 años. También pide su inhabilitación absoluta hasta un máximo de 40 años. Además de estas condenas, el exministro tendría que indemnizar con 300.000 euros a los familiares de cada fallecido.

El acusado se presentó ante el tribunal como un “fiel cumplidor de las leyes”, el restaurador de la legalidad en Guatemala, el impulsor de la defensa de los derechos humanos en el país centroamericano y un ministro que nunca asistió a reuniones relacionadas con el diseño del operativo policial y militar para el asalto de la prisión. “No me correspondía participar en reuniones sobre operativo, yo era ministro”, afirmó a preguntas del fiscal.

El exdirector general de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen Vernon fue condenado a cadena perpetua por un tribunal suizo por su participación en estos hechos, y también el que fuera jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Civil Víctor Soto fue condenado en Guatemala a más de 33 años de prisión, junto a tres personas más. En cambio, el exsubdirector de la Policía Nacional Civil Javier Figueroa Díaz resultó absuelto por un tribunal austríaco.

En respuesta a las preguntas del fiscal, Vielmann dijo que una vez tomada la prisión por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía visitó las instalaciones del penal y no vio nada que le llamara la atención. Es más, aseguró que en ese momento no supo que se habían producido muertos durante los enfrentamientos, ni observó los rastros de disparos.

'PLAN GAVILÁN'

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el exministro guatemalteco diseñó el llamado 'Plan Gavilán' con el fin de capturar a 19 reclusos fugados de la cárcel de máxima seguridad 'El infiernito'. Tras su apresamiento, Vielmann y varios de sus colaboradores en el ministerio decidieron matarlos en vez de entregarlos a las autoridades penitenciarias.

De acuerdo con ese plan, el 3 de noviembre de 2005 detuvieron en su domicilio a uno de los presos fugados, Edwin Santacruz Rodríguez, que apareció muerto. En junio de 2006, el acusado diseñó el 'Plan Pavo Real' para acabar con los presos que lideraban a los encarcelados en la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación ‘Pavón’, ubicada en Fraijanes, que protagonizaron un motín.

Según consta en la investigación, el plan de ejecución de estos presos fue respaldado por el entonces presidente de la República de Guatemala, Óscar Berger, quien “dio su autorización a la realización del asalto con el objetivo oficial de recuperar la gestión del centro”. En el curso de la operación murieron las otras siete personas por cuya muerte se le juzga.

Vielmann afirmó que el primero de los presos trataba de huir y resultó muerto tras un enfrentamiento armado con fuerzas policiales. En el caso de los amotinados, el ministerio que dirigía hizo público un vídeo trucado en el que aparecían los cadáveres de los presos con granadas y armas en la mano.

VIDEOS

Sobre el citado vídeo, el acusado aseguró que su elaboración y difusión no corrió a cargo del Ministerio de Gobernación que dirigía, sino que tuvo conocimiento de su existencia tras su entrega por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Aseguró que vio esas imágenes con motivo de uno de los juicios celebrados contra uno de los implicados. Tampoco le extrañó que no se produjeran heridos durante un enfrentamiento que se saldó con siete muertos.

Durante el interrogatorio, el fiscal mostró a Vielmann una serie de fotografías recogidas en el informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que denuncia los abusos cometidos durante la toma de la prisión y que incluye imágenes de los presos desnudos y encañonados y de miembros de las fuerzas de asalto que no están identificados con distintivos policiales ni militares y con la cara oculta por pasamontañas.

En relación al informe de la comisión, el exministro aseguró que en el momento en que llegó a sus manos le dio traslado a la Fiscalía para que hiciera las investigaciones pertinentes, por si se hubieran producido “ilícitos”, aseguró.

No pudo dar explicación alguna al hecho de que el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no pudiera entrar en la prisión tras la refriega y se limitó a responder “no lo sé” cuando le preguntó el fiscal.

Vielmann explicó que adoptó la nacionalidad española porque no tenía garantías de un juicio justo en Guatemala. Manifestó que “no vine a buscar refugio”, sino a la “graduación de mi hijo en Barcelona y a un viaje de familia”. Insistió en que en Guatemala “no había posibilidad de defensa” y que incluso los fiscales guatemaltecos “dijeron que no podían garantizar mi vida”.

Pese a insistir en que “nunca” se ocultó ni eludió a la justicia española, el exministro tuvo que reconocer que se negó a ser extraditado a Guatemala cuando las autoridades del país centroamericano lo solicitaron.

HASTA EL 22 DE FEBRERO

El juicio comenzó este martes en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y se celebrará hasta el próximo 22 de febrero. La decisión de juzgarlo la tomó en noviembre de 2013 el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que encontró indicios suficientes para considerarle creador de una “estructura criminal parapolicial” y de “un cuerpo clandestino del seguridad dentro del propio Ministerio de Gobernación” para “ejecutar extrajudicialmente” a los reclusos.

Vielmann fue detenido en octubre de 2010 en Madrid, pero salió en libertad un mes más tarde porque la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala no realizó el proceso para ejecutar la petición de extradición que había formulado.

También la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apreció datos que avalaban la participación de Vielmann “en la cadena de hechos que determinaron el fallecimiento, en trágicas circunstancias, del fugado de la cárcel conocida como 'El infiernito' y de los siete penados que aparecieron muertos después del asalto a la cárcel de Pavón”.

