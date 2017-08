VÍDEO VILLEGAS (CS) ABOGA POR CUMPLIR LA LEY QUE YA EXISTE SOBRE TURISMO ANTES DE “ACUMULAR PROHIBICIONES”

Google Plus

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 686451665 ). El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, considera necesario analizar la legislación existente sobre turismo y, en su caso, los motivos por los que no se cumple, antes de “acumular” más prohibicciones o restricciones.

En una entrevista con Servimedia, Villegas alertó de que “prohibir o limitar nunca son buenas soluciones” y, además, suelen ser medidas “muy de parche de última hora”.

Cree que falta estrategia global y a medio plazo en un sector muy importante de la economía española para intentar que el turismo tenga “unas características determinadas”, y que en todo caso “antes de intentar inventarse leyes a raíz de los titulares de la prensa de este verano” hay que analizar si las normas ya existentes son aficaces y si realmente se cumplen.

Subrayó, en ese sentido, que muchas veces “las molestias” ocasionadas por el turismo y denunciadas por los vecinos son resultado del incumpliento de normas que ya existen, especialmente ordenanzas municipales que regulan por ejemplo la limpieza o los ruidos en las calles.

Puso como ejemplo las crecientes denuncias sobre pisos turísticos “ilegales”. Si son ilegales, argumentó, es que hay una legalidad que se está incumpliendo, por lo que antes de pensar en una modificación de la ley hay que determinar por qué los ayuntamientos o las comunidades autónomas son “incapaces” de cumplir la que ya existe.

En su opinión, tiene mucho que ver con que esas administraciones se tomen “en serio” sus competencias y dediquen recursos a la inspección y el control del cumplimiento de esa legalidad.

En todo caso, concluyó, “querer ir acumulando prohibición tras prohibición cuando eres incapaz de cumplir la ley me parece que no es una buena fórmula”.

