VÍDEO VILLEGAS (CS): “NOSOTROS NO VAMOS A APOYAR UNA MOCIÓN PRESENTADA O PACTADA POR PODEMOS”

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 686451665 ). El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, asegura que su partido no respaldará una moción de censura presentada por Podemos o que haya sido pactada por esa formación y el PSOE, al tiempo que llama a estos partidos a “aprovechar” la legislatura para impulsar reformas.

“Nosotros no vamos a apoyar una moción de censura presentada por Podemos o pactada por Podemos y el PSOE”, dijo Villegas en una entrevista a Servimedia.

La legislatura está en marcha, argumentó, solo han transcurrido unos pocos meses y “lo que hay que hacer es aprovecharla” para mejorar la vida de los ciudadanos, “no darla por perdida”.

Dejó claro que la “misión” de Ciudadanos es preservar la estabilidad para seguir impulsando reformas con las que consolidar el crecimiento económico y facilitar que ese crecimiento llegue a la mayoría de la sociedad, especialmente a quienes peor lo han pasado con la crisis económica. “Si otros quieren pensar solo en cómo conseguir llegar a La Moncloa mediante acuerdos de despachos, nosotros no seremos cómplices”, aseguró.

Villegas ve al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una situación “complicada”, porque al no tener escaño en el Congreso de los Diputados “tiene que buscar el foco de otra forma”, pero cree que esa circunstancia personal “no será fundamental” en el discurrir de la legislatura.

Lo relevante, precisó, es ver si “incide en esa línea de podemización” que se percibe en las declaraciones de algunos de sus portavoces durante las últimas semanas. En todo caso, “es su responsabilidad” si el PSOE decide huir de la centralidad política y “se podemiza día a día”. Ciudadanos mantendrá esa estrategia de “estabilidad y reformas” y en su momento los electores decidirán.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso