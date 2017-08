(VÍDEO) VENEZUELA. EL PSOE JUZGA “MUY GRAVE” EL FRAUDE PERO PIDE NO DESPRECIAR EL DIÁLOGO CON MADURO

- Pide compatibilizar el diálogo con "medidas más contundentes" que se puedan tomar en la Unión Europea. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, juzgó este jueves "muy grave" el fraude denunciado por la empresa encargada de la votación en la elección de la Asamblea Constituyente de Venezuela el pasado domingo, pero pidió no "despreciar" el diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro y hacerlo compatible con "medidas más contundentes".

En una entrevista concedida a Servimedia, Narbona argumentó que los venezolanos "merecen que los esfuerzos se hagan en todos los planos", por un lado en el "de la sanción o la penalización" pero también en el del diálogo.

Preguntada expresamente por el fraude electoral, Narbona dejó claro que los socialistas "por supuesto rechazamos prácticas como ésta, que parece indicar una ausencia de garantías democráticas" en esa consulta.

Lo rechazan, subrayó, como han rechazado "la violencia y la represión" que se viven desde hace semanas en Venezuela y como ha exigido la liberación de todos los presos políticos, remarcando la solidaridad con los españoles que viven en Venezuela y con los venezolanos que desde España se preocupan por los familiares y amigos.

Sobre esa base hizo "un llamamiento" a Maduro "para que no siga por una vía que no conduce a ningún sitio razonable", ya que en Venezuela ya había una Asamblea Nacional con unos representantes elegidos por el pueblo, y "toda esta operación ha sido profundamente cuestionada por la comunidad internacional".

"Seguir insistiendo en ella, máxime bajo la sospecha de fraude me parece muy grave, y me gustaría insistir desde aquí en que el PSOE nunca acepta ni aceptará este tipo de desviaciones de lo que debe ser un régimen democrático con las garantías adecuadas", aseguró.

En su opinión, "lo más lamentable" es la respuesta de "enrocamiento" de Maduro, que parece "no darse cuenta" de que el camino emprendido solo lleva "hacia mayores dosis, seguramente, de confrontación y violencia", empeorando la situación ya "deplorable" en la que viven los ciudadanos de ese país.

EL "ESFUERZO" DE ZAPATERO

Preguntada por la posibilidad de aprobar sanciones contra los mandatarios venezolanos, respondió que es necesario "valorar todas las opciones posibles" y todo lo que pueda generar un "cambio de postura". Aunque Maduro "no parece que esté muy dispuesto a escuchar", Narbona cree que no se puede caer en la pasividad.

Sobre el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, lamentó que se critique su "esfuerzo" y subrayó los agradecimientos que recibió, también de la dirección del PSOE, cuando logró que Leopoldo López pasara de la prisión a confinamiento en su domicilio, "cosa que precisamente ha terminado de manera abrupta estos días".

Narbona defendió que los esfuerzos para facilitar el diálogo "siempre deben intentarse", y por ello cree "muy injustificada cualquier crítica a la buena voluntad" demostrada por Zapatero, convencida de que ha hecho "todo lo que estaba en su mano" aunque la respuesta "no ha sido ni mucho menos la esperada". "Quien es criticable es el señor Maduro, no es el señor Zapatero", sentenció.

La presidenta del PSOE cree que una respuesta de ámbito europeo sería "mucho más convincente" que reacciones de cada país miembro, y reiteró que "caben muchas iniciativas" que tendrán que ser analizadas. No obstante, precisó, "en cualquier conflicto el diálogo puede ser compatible con medidas más contundentes" desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y "es algo que nunca se debe despreciar".

