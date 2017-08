(VÍDEO) NARBONA DICE A LAS CUP QUE EL DEBATE SOBRE EL MODELO DE TURISMO HAY QUE ABORDARLO SIN VIOLENCIA

Google Plus

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dijo este jueves a los dirigentes de las CUP que el debate sobre el modelo de turismo para hacerlo más sostenible y reducir la presión en algunas zonas debe ser abordado desde la ley y el diálogo, nunca desde la violencia.

En una entrevista con Servimedia, Narbona aseguró que los episodios violentos que se están registrando en Cataluña son "una mala noticia" porque "ningún conflicto debe resolverse por la vía de la violencia". "Hay muchas formas hoy día en una sociedad democrática para plantear el debate sobre un turismo más sostenible, mejor regulado, de calidad", teniendo en cuenta que es un sector "muy importante" en la economía española.

Destacó que esos episodios no tienen solo a Cataluña como objetivo territorial y que también se han producido en Baleares, pero en todo caso insistió en que la violencia tiene que ser "desterrada" en una sociedad que se ha dotado de herramientas democráticas para cambiar leyes, exigir cambios a los gobiernos o regular lo que sea necesario, también para "reducir la presión del turismo en algunas zonas que deben ser conservadas".

Todo, reiteró, se puede y se debe abordar "desde la ley" y, en su caso, desde el debate parlamentario, "pero nunca haciendo daño a nadie y generando miedo".

Narbona reconoció que existen "fallos" en el modelo actual que pueden "generar tensiones", pero alertó de que nunca deben resolverse atacando equipamientos, infraestructuras, y menos a personas que viajan a España porque es un país "atractivo".

Precisó, en ese sentido, que muchos turistas visitan España porque otros países tienen "problemas de seguridad", y eso es algo que hay que "aprovechar" para abordar una "buena revisión" de la legislación sobre turismo para hacerlo "más sostenible, más estable".

En ningún caso, insistió, se debe abordar mediante métodos "que no están ni mucho menos justificados y no deben ser tolerados". En ese punto, expresó su alegría por el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se haya manifestado en esa línea.

