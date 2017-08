(VÍDEO) NARBONA CONSIDERA QUE LA RELACIÓN DE SÁNCHEZ Y LOS ‘BARONES’ VA “PROGRESIVAMENTE A MEJOR”

Google Plus

- Por el “asentamiento gradual del liderazgo”. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, considera que la relación del secretario general del partido, Pedro Sánchez, con los ‘barones’ es “hoy día” una relación “constructiva y progresivamente mejor”, coincidiendo con el “proceso gradual de asentamiento del liderazgo”.

En una entrevista en Servimedia, Narbona sostuvo que el mando de Sánchez al frente del PSOE en esta segunda etapa está más asentado ante los líderes regionales del partido, “sobre todo porque desde la propia militancia hay un deseo enorme de reconectar con la ciudadanía y muchos militantes que no apoyaron a Pedro Sánchez, en estos momentos piensan que el proyecto que lidera es un proyecto que puede permitirles de nuevo tener el apoyo de muchos votantes” que les abandonaron desde 2008.

Por ello, ante algunas escenas de poca sintonía que puedan percibirse entre algunos secretarios generales autonómicos con el líder, la presidenta del partido pidió que no se tenga en cuenta “sólo aquello que se oye, sino también las cosas que pueden suceder de manera mucho menos ruidosa”.

MÁS MILITANTES

En este sentido, destacó que “hay muchos más militantes que hace un par de meses que comparten el rumbo que Pedro Sánchez está dando al proyecto socialdemócrata en España”, y ello se traduce en que “está aumentando” la afiliación en toda España, en especial de jóvenes.

Para Narbona, este hecho es “algo absolutamente prioritario”, porque la edad media del afiliado del PSOE era muy alta y aunque en el partido hay “mucha experiencia acumulada”, también se necesita “sabia nueva” y conectar con esa parte de la sociedad que se ha comprobado que en las últimas elecciones se ha ido desligando de este partido centenario.

La exministra, tras implicarse activamente en la campaña de las primarias de Sánchez y aceptar el reto de ser presidenta del partido, aseguró a Servimedia que el reelegido secretario general vive un “un proceso gradual, lógico, de asentamiento del liderazgo, no solamente personal, sino de algo mucho más importante, de adhesión a un proyecto que lo que pretende es corregir errores del pasado, cambiar la manera de funcionar como partido y ofrecer una alternativa real”.

JUNTOS MEJOR

Respecto a las últimas diferencias con Susana Díaz, rival de Sánchez en las primarias y lideresa de la federación socialista más importante, Narbona manifestó que cuando en el PSOE han estado “juntos”, han tenido “mucha más fuerza”.

Y recordando el discurso de Sánchez en la reciente clausura del Congreso del PSOE andaluz, dijo que “nunca le ha ido tan bien a Andalucía como cuando ha habido un presidente socialista en Madrid y uno en Sevilla", por lo que animó a seguir en esa línea de “trabajar juntos”, porque así “la situación irá avanzando de manera satisfactoria”.

Además, reflexionó que las personas que están en política deben aprender a distinguir muy bien entre sus sentimientos y sus planteamientos políticos, por lo que considera que “lo normal” es que por encima de las opciones de cada uno esté “la adhesión al proyecto socialista”.

LEALTAD

Tras ponerse como ejemplo y afirmar que así ha actuado ella desde que se afilió al PSOE en 1982, sostuvo que ganar unas primarias le da “toda la legitimidad” a Pedro Sánchez y, en torno a esa legitimidad, “lo que hay que pedir es lealtad y lealtad, que va a ser recíproca”, porque así lo ha dicho él “muy claramente".

"Todo el partido se volcará en todas y cada una de las elecciones municipales y autonómicas que nos esperan en los próximos años”, recordó que ha anunciado el secretario general.

