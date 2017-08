(VÍDEO) NARBONA ALERTA A PUIGDEMONT DE QUE NO SE PUEDE SER "HÉROE" EN CONTRA DE LA DEMOCRACIA

- Garantiza a Rajoy el apoyo del PSOE si actúa con "proporcionalidad" y evitando "cualquier tipo de efecto colateral no deseable". La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha alertado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de que no se puede pretender ser un "héroe" actuando en contra de la legalidad y de la democracia.

En una entrevista con Servimedia, Narbona instó a Puigdemont a "aparcar de una vez por todas esta insensatez de eso que llama referéndum y que no pasaría de ser un recuento puro y duro".

Se mostró convencida de que Puigdemont "sabe que está en una huida hacia delante hacia ninguna parte" y por tanto es "responsable" de la "frustración adicional" que se pueda generar en Cataluña.

HÉROES

Reiteró por ello su llamamiento a "aparcar" la consulta y subrayó, en ese sentido, que "ha llegado muy lejos" en su empeño. "No sé si quiere convertirse en un héroe, por las cosas que viene diciendo", como que no le importa ir a la cárcel.

Los héroes, concluyó Narbona, "merecen mucho respeto cuando lo son por causas justas", pero "no es aceptable" que Puigdemont pretenda serlo actuando "de forma contraria a la legalidad y a la propia democracia".

Se mostró convencida de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabe lo que quiere decir "mesura y proporcionalidad", porque él mismo ha dicho que aplicará la ley "de forma tranquila".

Aunque aplicar la ley es responsabilidad del Ejecutivo, Narbona dejó claro que contará con el respaldo del PSOE siempre que lo haga de forma "proporcional" y evitando "cualquier tipo de efecto colateral no deseable".

"EMPEZAR A HABLAR" DE LA CONSTITUCIÓN

Además, los socialistas insistirán "hasta la saciedad" en que solo con la aplicación de la ley "no vamos a cambiar la situación en Cataluña", donde desde hace años ha crecido una sensación, "injustificada pero que existe", de que el resto de España no considera "adecuadamente" sus problemas.

Eso, afirmó, hay que combatirlo "con iniciativas políticas" como las recogidas por el PSOE en su 'Declaración de Barcelona', que es el conjunto de medidas propuestas junto al PSC para hacer frente al soberanismo.

En aplicación de esos compromisos, el PSOE quiere iniciar en "septiembre" un espacio de encuentro de los grupos parlamentarios para "empezar a hablar" de la reforma de la Constitución y avanzar hacia un Estado federal.

Narbona dejó claro que Estado federal significa "una única soberanía" y mantener la integridad de España, pero generando "mecanismos de colaboración" entre las partes "que sean satisfactorias al máximo".

ESTADO AUTONÓMICO

En su opinión, esa reforma de la Constitución sería una "magnífica ocasión" para revisar cómo se ha desarrollado el Estado autonómico, que no estaba "perfectamente definido" en el momento de aprobar la Carta Magna y que se ha ido completando con estatutos de autonomía "muy distintos unos de otros".

Narbona considera que la diversidad de España ya está reflejada en su mapa territorial, por ejemplo con las singularidades recogidas desde un primer momento en la Constitución, como las de Navarra o Euskadi, y después con varias comunidades que se han autodefinido como "nacionalidades históricas", como Andalucía, Comunidad Valenciana y otras que no lo han hecho porque no han llegado a tener un Estatuto de segunda generación, como Galicia.

Esa diversidad ya existe, precisó, y lo que queda es definir cómo se gestiona para que sea lo más eficiente posible y garantice la "igualdad" de todos los ciudadanos, "seña de identidad del socialismo". Es necesario, dijo, "reordenar" una situación que se ha ido generando "a golpe de voluntades políticas que no encontraban en el marco constitucional demasiadas restricciones".

"REPENSAR" EL RECURSO POSTERIOR DEL TC

Al hilo del conflicto generado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, dictada después de que se pronunciaran las Cortes Generales, el Parlamento autonómico y los catalanes en referéndum, Narbona considera necesario "repensar" esa facultad "a posteriori" del Alto Tribunal, porque "no es un episodio del que podamos sentirnos ni medianamente satisfechos".

Narbona apuesta por avanzar hacia "una situación más estable, más definitiva" del marco territorial. "Ha llegado la hora de esa siguiente etapa", sentenció, no solo en ese ámbito, sino también en el reconocimiento de derechos que se enuncian pero sin "garantía de ser respetados", como el derecho la vivienda o al medio ambiente, y también, por ejemplo, para reconocer a la mujer en la institución monárquica.

