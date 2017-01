(VIDEO) JOSÉ CARLOS DÍEZ DICE QUE ES UNA “IRRESPONSABILIDAD” HABLAR AHORA DE BAJAR IMPUESTOS

Google Plus

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . El economista José Carlos Díez, al que el PSOE le ha encargado la coordinación de la ponencia económica que debatirán en el próximo congreso federal, asegura que es una “irresponsabilidad” mandar "ahora" el mensaje de que se pueden bajar los tributos.

“Mandar ahora un mensaje de que hay margen para bajar impuestos, con una deuda pública del 100% y un agujero en el sistema a público de pensiones que ha provocado el Gobierno del PP de 15.000 millones, es una irresponsabilidad”.

En una entrevista a Servimedia Díez manifestó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también actuó de forma “bastante irresponsable” cuando en campaña electoral afirmó que iba a bajarlos y “los ha vuelto a subir”.

“Eso es lo que tenemos que evitar, no puede ser que a la sociedad española, en una crisis tan dura, se le esté sistemáticamente generando expectativas que le vas a defraudar al mes”, insistió.

Por ello, aseguró que en el PSOE van a ser “honestos” y realistas. “No vamos a vender cosas que no podamos hacer”, apostilló. En este sentido, defendió que “el impuesto es un medio y un instrumento, no un fin”, y criticó la idea de que subir de impuestos es de izquierdas, ya que indicó que en ese caso “Rajoy sería comunista”.

