(VÍDEO) HERNANDO (PP) CONSIDERA A JUNQUERAS “MÁS SENSATO” QUE A PUIGDEMONT

- “Quien se acuesta con ERC, sale escaldado”. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo que ve “más sensato” al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras (ERC), que al propio presidente, Carles Puigdemont (PDECat), puesto que el primero no tiene necesidad de hacer tantos “alardes” y “ostentación” como el segundo.

Hernando se pronunció en estos términos en un encuentro informativo organizado por Servimedia, donde dijo que no cree que haya un “problema catalán como tal”, sino que la problemática viene dada por “algunos partidos de Cataluña” que han utilizado el populismo para “orientar” el pensamiento de sus conciudadanos y hacerles creer “que la culpa la tienen los de Madrid o que España nos roba”.

“Creo que el señor Oriol Junqueras es una persona más sensata que no tiene por qué hacer alardes como está haciendo el PDECat y se ha dado cuenta de que lo importante es defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña”, sentenció, antes de incidir en que cree que en ERC tampoco lo hace “bien” porque precisamente fue el partido que estimuló “el mal llamado sistema de desconexión”.

Dicho esto, argumentó que en ERC “quizás no tengan que hacer tanta ostentación como tienen que hacer otros”. No obstante, alertó de que “quien se acuesta con ERC, sale escaldado”. “Le pasó al PSC y ahora le ha pasado al PDECat y me temo yo que muy pronto le pasará a Podemos”, indicó.

Dijo que ve “muy cerca” a Barcelona en Comú de los “postulados” de ERC. “Supongo que es una cuestión táctica de la señora Ada Colau ante la posibilidad de perder la alcaldía de Barcelona”, apostilló el portavoz popular en la Cámara Baja.

