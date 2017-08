VÍDEO CIUDADANOS BUSCARÁ UNA REBAJA “SUSTANCIAL” Y PROGRESIVA DEL IRPF A LAS RENTAS DE HASTA 18.000 EUROS

Google Plus

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 686451665 ). La dirección de Ciudadanos emprenderá en septiembre la negociación con el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con el objetivo de materializar una rebaja “sustancial” y progresiva del IRPF a las rentas entre 14.000 y 18.000 euros.

En una entrevista con Servimedia, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que no ha habido contactos en las últimas semanas y que las negociaciones de los Presupuestos se iniciarán en septiembre, una vez que antes del descanso veraniego quedó aprobado el techo de gasto.

La voluntad de Ciudadanos es contribuir a consolidar el crecimiento económico y que lo vean “en su bolsillo y en su día a día” la mayoría de los españoles, especialmente quienes peor lo han pasado en los años de crisis.

A partir del compromiso adquirido en la aprobación del techo de gasto, Ciudadanos confía en poder materializar en los Presupuestos una rebaja del IVA aplicado al cine y del IRPF para las rentas del trabajo más bajas. Así, se eleva de 12.000 a 14.000 euros el límite de ingresos por debajo del cual el contribuyente está exento de tributar ese impuesto.

Además, para las rentas hasta 18.000 euros se aplicará una “rebaja sustancial” que será progresiva para evitar el “efecto escalón” y que rentas similares se vean desigualmente tratadas por pertenecer a tramos diferentes de gravamen.

Queda por definir el mecanismo por el que se materializará esa reforma, precisó Villegas, como también la forma en la que se mejorará la situación fiscal de familias con personas discapacitadas o mayores a su cargo, en la líena de lo anunciado en su momento por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

3,5 MILLONES DE FAMILIAS BENEFICIADAS

El pasado 6 de julio, Rivera anunció el acuerdo con Montoro para respaldar el techo de gasto a cambio del compromiso político de aplicar una primera fase de reducción de impuestos en 2018, con una exención en el IRPF a las rentas de hasta 14.000 euros. Según precisaron en ese momento los negociadores de Ciudadanos, no se trataría de un incremento del mínimo exento, que beneficiaría a todos los contribuyentes, sino de una reducción de la base imponible a las rentas del trabajo, de forma que el beneficio será únicamente para quienes ganen menos de 14.000 euros.

Se habló en aquel momento de una "reducción" de impuestos a las rentas entre 14.000 y 17.500 euros, que beneficiaría a unos tres millones y medio de familias.

Además, Ciudadanos busca beneficiar fiscalmente a las familias en las que haya un cónyuge con discapacidad o un ascendiente mayor a cargo, así como a las que tienen cuatro hijos y no llegan a las deducciones especiales que se aplican a partir del quinto hijo.

