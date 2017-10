(VÍDEO) CATALUÑA. EL GOBIERNO DE CARMENA TACHA DE "INCONSTITUCIONAL" EL DECRETO PARA TRASLADAR EMPRESAS CATALANAS

- Acusa al Ejecutivo de Rajoy de "pasarse por el forro la legislación vigente” con Cataluña. El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, enjuició este viernes que el decreto que va a aprobar el Gobierno para facilitar que empresas catalanas saquen de allí su domicilio social es “inconstitucional” y que además esos traslados “no tienen ningún tipo de efecto en la actividad económica”.

En un desayuno informativo en Servimedia, Sánchez Mato se preguntó “qué más tiene que hacer el Gobierno para pasarse por el forro la legislación vigente” si va a establecer que “los socios, los accionistas, no tienen nada que decir en una sociedad mercantil”.

Además, apuntó que dar a entender que los traslados de las sedes sociales tendrán un efecto económico “forma parte de una actuación de agitación que no debería hacer un gobierno responsable”, y es “un intento de activar fantasmas y miedo”, porque la realidad es que esos cambios no tienen que ver con las recaudaciones, el empleo ni las balanza fiscales.

En ese sentido, el delegado de Economía y Hacienda rehusó sacar ventaja de los posibles traslados porque “Madrid no quiere competir con Barcelona en atracción de empresas”, sino que le “gusta más la palabra cooperar”. Así enlazó con el fondo político al apostar por “tender puentes, canales de diálogo como forma de solución de los conflictos”.

“No creo que sea buena estrategia alentar más los fuegos que ya existen”, apuntó. “Rajoy ha creado más separatistas en esta semana que (el presidente de la Generalitat, Carles) Puigdemont en la primera parte de la legislatura”. Para Sánchez Mato, el presidente de la Generalitat es “otro irresponsable”, por lo que “las dos derechas están defendiendo posturas decimonónicas” cuando a él le sobran las fronteras.

NI DUI NI PROHIBICIÓN DE UN PLENO

En esa línea, considera “un disparate que esto acabe en una declaración unilateral de independencia DUI”, pero también que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente el pleno del Parlamento catalán previsto para el lunes (una resolución a la que Puigdemont ha buscado la alternativa de comparecer a petición propia el martes), cosa que “sería digno de una república bananera” pero está teniendo lugar “sin que se produzca ningún tipo de manifestación pública generalizada como si fuera normal”.

Desde su punto de vista, “si el Parlament comete una ilegalidad tendrá que responder por ella”, pero “hacer de manera preventiva que no se reúna un parlamento me parece disparatado. Me parece fatal una DUI y horroroso que para evitarla realicemos la abolición de la democracia. Una forma de que no haya DUI es que haya una dictadura. Me parece increíble que estemos hablando de eso”, reflexionó.

Sánchez Mato no quiso contestar qué haría él como presidente del Gobierno si la Generalitat le hiciera una declaración de independencia, y prefirió “asegurar que a nosotros no nos habrían hecho eso, porque tenemos otra forma de gobernar”. Así, apuntó que “el jefe del Estado y el Gobierno de Rajoy tenía que haber evitado que llegáramos a esta situación”, algo que le parece que “era razonablemente sencillo pero tenía que haber voluntad política”.

“Rajoy ha estimulado la parte más radical del nacionalismo patrio, igual que Puigdemont en el otro lado”, recriminó a ambos, antes de asegurar que “incluso en el momento actual es posible dialogar”.

