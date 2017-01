(VIDEO) BESCANSA DICE QUE LA ESTRUCTURA “INFORMAL” DE PODEMOS HA FAVORECIDO QUE AFLOREN PAUTAS MACHISTAS EN EL PARTIDO

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, cree que la estructura organizativa “informal” de su partido “ha favorecido” que se den pautas machistas.

Bescansa manifestó en una entrevista a Servimedia que “el hecho de que Podemos haya sido una estructura organizativa tan informal ha favorecido precisamente que esas pautas que se dan en el conjunto de la sociedad afloren también en Podemos”.

Por ello, consideró necesario que de la asamblea estatal que celebrará la formación en febrero salga un Podemos "más formal", "orgánico" y con unas reglas "más claras".

En cualquier caso, insistió en que se trata de una situación global suya solución pasad por "una transformación cultural profunda en nuestro país y en el conjunto de los países de nuestro entorno. Y esto significa luchar contra todas las formas de machismo, que son muchas y múltiples y no siempre reconocidas como tales por el conjunto de la sociedad”.

Dijo que no conoce ninguna estructura organizativa, institucional, política o social en España donde no haya machismo y Podemos “no queda fuera de ese marco”, por lo que apostó por implementar políticas y medidas legislativas que sean transversales e "impliquen a todos", para construir un sociedad de la que estemos orgullosas”.

En este sentido, señaló que su formación está impulsando iniciativas en esa dirección y expuso como ejemplo que el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó en el Senado una proposición de ley que pide el 100% de la pensión de orfandad para los niños que se han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. A su juicio, es un asunto tan de “sentido común” que parece “inverosímil” que no se haya tratado hasta ahora, por lo que espera que salga adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

