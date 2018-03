11-M. LAS VÍCTIMAS PIDEN NO OLVIDAR SUS DEMANDAS EN UN 11-M MARCADO POR LA UNIDAD POLÍTICA

Las víctimas del terrorismo pidieron este domingo en Madrid, con motivo del catorce aniversario de los atentados del 11-M, no olvidar sus demandas, algo que hicieron en actos de homenaje que estuvieron marcados por la unidad política e institucional.



El recuerdo a los 193 asesinados y más de 2.000 heridos en 2004 se plasmó la mañana de este domingo en un acto institucional en la sede de la Comunidad de Madrid y en los homenajes organizados en la estación de Atocha y en el Retiro por los principales colectivos de víctimas del terrorismo.

Los tres actos destacaron por mayor unidad política que otros años, ya que PP, PSOE y Ciudadanos estuvieron en todos los homenajes y sólo Podemos faltó con representantes políticos, aunque no institucionales, a la convocatoria del Retiro. En este último homenaje estuvieron también los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Tanto en el acto del parque madrileño -organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), como en el de Atocha -convocado por la Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo, CCOO, UGT y la Unión de Actores- los representantes de las víctimas demandaron a los partidos políticos no olvidar su situación y tener en cuenta sus demandas.

“HUMILLACIÓN” A LAS VÍCTIMAS DE ETA

Así, Alfonso Sánchez, presidente de la AVT, criticó los “intentos de manipular y tergiversar el relato del terrorismo” en España, en referencia a la trayectoria criminal de ETA. A este respecto, denunció la “humillación constante a las víctimas del terrorismo en las calles del País Vasco y Navarra”, algo que dijo se produce con episodios como los homenajes a etarras.

Asimismo, Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la AVT, alertó de que ETA “está dando pasos hacia su victoria social, política e histórica”. En cuanto a la amenaza del terrorismo yihadista pidió una “respuesta integral, unificada y permanente”. Asimismo, se quejó de que en Madrid capital no se hayan colocado todavía todas las placas en recuerdo a las víctimas del terrorismo que en 2014 aprobaron todos los partidos por consenso.

Pedraza también pidió una “respuesta política valiente” frente al terrorismo y criticó que haya políticos “que se abrazan con terroristas como Otegi”, en referencia a miembros de ERC o la CUP que han coincidido en los últimos meses con el líder de Bildu.

CUMPLIR LAS LEYES

Asimismo, Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, se quejó, durante el homenaje de la estación de Atocha, de que no haya ningún avance respecto al Memorial de recuerdo a las víctimas que el Ministerio del Interior se comprometió a instalar en Madrid como sede paralela al que ya existe en Vitoria.

Paz también consideró un “atropello” que la ley de víctimas del terrorismo que se tramita en la Asamblea de Madrid no reconozca a todos los afectados por el 11-M. También demandó que se cumpla el artículo de la normativa estatal de víctimas que obliga a evaluar anualmente en el Congreso la situación de este colectivo.

Los distintos representantes de las víctimas plantearon sus demandas en actos que destacaron este año por la unidad política, ya que PP, PSOE y Ciudadanos estuvieron presentes en todos los homenajes y sólo faltaron representantes políticos Podemos, aunque no institucionales, en el acto del Retiro.

Así, en todos los homenajes estuvieron la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes; la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena; el líder del PSOE, Pedro Sánchez; la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento madrileño, Begoña Villacís; el portavoz del PP en esta institución, José Luis Martínez-Almeida; y el portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo. También acudió a todos los actos la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada nacional del PP, Mari Mar Blanco.

Además, el diputado nacional de Podemos Íñigo Errejón estuvo en el homenaje de la estación de Atocha, al que también parlamentarios madrileños de este partido, como su portavoz en la Asamblea regional, Lorena Ruiz-Huerta.



