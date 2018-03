EL VICEPRESIDENTE COLOMBIANO AFIRMA QUE LA PAZ EN SU PAÍS ES UN “HECHO IRREBATIBLE”

Google Plus

El vicepresidente de Colombia, Adolfo Naranjo, dejó claro este viernes en el Foro España Internacional que la paz en su país en un “hecho irrebatible” y dejó claro que Colombia avanza “con firmeza” en la construcción de la paz a partir de “tres grandes logros: silenciar los fusiles”, fortalecer la institucionalización democrática y cambiar la “realidad a futuro” del país.



Durante una conferencia en la tribuna que organiza Nueva Economía Fórum, Naranjo evocó la memoria de las 260.000 víctimas que las FARC provocó durante los 53 años que duró su actividad terrorista para defender que el Gobierno de Juan Manuel Santos trabaja para que “no haya una víctima más”.

Recordó que el proceso de negociación con las FARC en La Habana (Cuba) tuvo “enormes presiones” nacionales e internacionales y explicó que las autoridades colombianas afrontaron este diálogo con la premisa de “no claudicar como Estado y como sociedad” y la convicción de que no se podía buscar la “capitulación” de la guerrilla. “No era una cuestión de vencedores y vencidos”, dijo.

Llamó la atención ante el hecho de que desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC el Gobierno colombiano ha aumentado por primera vez en mucho años el presupuesto en Educación por encima del destinado a la defensa y a la seguridad.“El conocimiento y la educación son las bases sobre las que se tienen que cerrar las heridas de este conflicto”, aseveró.

Naranjo comentó que la paz en Colombia es un “hecho irrebatible” y afirmó que el país ha experimentado un “proceso no fácil”, pues la “transformación de una organización en armas en un partido político” al que los colombianos le “han pasado factura en las urnas” por su pasado en las elecciones legislativas del pasado domingo.

A su vez, confirmó que el Gobierno colombiano trabaja para “recuperar para la sociedad” a 12.000 exmiembros de las FARC con el objetivo de que “la violencia criminal no les capte”.

Por último, manifestó que la “mayor preocupación” de Colombia es el repunte de asesinatos de líderes sociales y agradeció a España su acompañamiento en la “vieja aspiración de la paz”.



