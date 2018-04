VENEZUELA. DASTIS SOSTIENE QUE LA “ÚNICA OPCIÓN VIABLE” PASA POR ELECCIONES “TRANSPARENTES” Y “PLURALES”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, subrayó este jueves que la “única opción viable” que existe en Venezuela pasa por la celebración de unas elecciones que se ajusten a los parámetros de “transparencia” y “pluralismo político”.



Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante el encuentro que mantuvo con el diputado venezolano Julio Borges, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma y el miembro de Voluntad Popular Carlos Vecchio.

Dastis publicó un mensaje en Twitter para informar sobre el encuentro, en el que escribió lo siguiente: "Hemos tratado la crítica situación venezolana. España seguirá al lado del pueblo de Venezuela. Sólo existe una opción viable, que las elecciones cumplan criterios fundamentales de transparencia y pluralismo político”.

Borges, Ledezma y Vecchio se encuentran en Madrid, donde se han reunido con Dastis, el expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Los tres opositores hicieron escala en España procedentes de París, donde fueron recibidos, entre otros, por el presidente galo, Emmanuel Macron.

En el encuentro con Rivera, el líder de Ciudadanos les trasladó que Venezuela “debe poner fin a la tiranía de (Nicolás) Maduro para tener unas verdaderas elecciones democráticas, y España debe liderar el apoyo a los demócratas venezolanos”.

Por su parte, González se quejó en un acto en Casa de América que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no tenga “media hora” para hablar con él de Venezuela.

Recordó que en junio de 2016 empezó en República Dominica el primer intento de diálogo, pero “el diálogo por diálogo no tiene sentido” si no es “para resolver los problemas”, un sentido que “nunca” ha tenido para el Gobierno que preside Nicolás Maduro.

Para González, la Administración de Maduro “ha jugado con el diálogo” porque cuando se iniciaron las negociaciones había 72 presos políticos, y dos años y medio después había “trescientos y pico, no porque no hubieran liberado a alguno, sino que liberaban a 10 y encarcelaban a 20”.

Para el expresidente González, lo "único" que hay que negociar es la fecha de una convocatoria electoral y la celebración de estas elecciones con garantías, porque el resto son derechos reconocidos que no deben ser negociados.

Los opositores venezolanos cerraron su agenda en Madrid con este encuentro con el jefe de la diplomacia española.



