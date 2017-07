VENEZUELA. RIVERA SENTENCIA QUE IGLESIAS Y MONTERO “NO TIENEN DERECHO A QUEJARSE POR LOS 'ESCRACHES'”

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó este lunes todo tipo de 'escraches' o de “acoso” a cargos públicos, también los ejercidos por un grupo de venezolanos contra dirigentes de Podemos, pero precisó que quienes los defienden “no tienen derecho a quejarse” cuando se los hacen a ellos.



Lo dijo en rueda de prensa, después de la reunión de la dirección de Ciudadanos, al ser preguntado por la increpación de un ciudadano de Venezuela al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a la portavoz parlamentaria de la formación, Irene Montero, mientras comían en un restaurante.

Rivera aseguró que no es partidario “de los 'escraches' ni de acosar ni de insultar a nadie” porque no es su forma de entender la política ni la de Ciudadanos, pero subrayó que Iglesias, Montero y otros dirigentes, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, si son partidarios de esas acciones, y por tanto “no tienen derecho a quejarse”.

Considera que él, al rechazarlos en todo caso, sí puede decir que esos comportamientos le parecen “censurables”, pero no lo puede hacer quienes creen que lo son solo “en función de a quién se le hace”. Algo así le puede pasar “a cualquiera” que ejerza una responsabilidad pública, concluyó, pero unos los rechazan y otros “los organizan”.

