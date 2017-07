VENEZUELA. EL PP PIDE A MADURO QUE “RECONSIDERE LO QUE ESTÁ HACIENDO” AL NO CONTAR “CON EL APOYO SOCIAL MAYORITARIO”

Google Plus

El Partido Popular reclamó este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro que “reconsidere lo que está haciendo” a la vista de que no cuenta “con el apoyo social mayoritario” y los actos de violencia que han provocado numerosos muertos en las últimas horas, que se suman a los más de 100 venezolanos fallecidos en protestas generadas por la situación política y económica en Venezuela.

Así lo dijo la vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, al valorar que el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con el proceso constituyente. “Cualquier gobierno que quisiera intentar ser democrático no puede purgar al disidente y eliminar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, declaró a este respecto.

Levy lamentó “profundamente” el estado de violencia, los heridos y los fallecidos estos días en Venezuela y remarcó que el Gobierno de España y el PP “siempre han estado en la defensa de la libertad y los derechos humanos, muy especialmente en estos momentos en Venezuela, donde se están vulnerando los derechos de la oposición democrática”.

“Pedimos al Gobierno de Maduro que reconsidere lo que está haciendo a la vista de que no cuenta con el apoyo social mayoritario”, manifestó la dirigente popular, que también condenó los actos de violencia y represión que en las últimas horas han provocado numerosos muertos.

