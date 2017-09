VENEZUELA. RAJOY VATICINA UNA “DICTADURA” EN VENEZUELA SI NO SE PARA LA “DERIVA”

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este martes que Venezuela “está en una deriva que la lleva irremediablemente, si no se para esto, a una dictadura”. Por ello, opinó que la comunidad internacional “no debe andar con paños calientes” en relación con el régimen de Nicolás Maduro.

Así se pronunció en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le agradeció personalmente su “esfuerzo” para liderar las sanciones contra Venezuela en el seno de la Unión Europea (UE) y compartir el mismo propósito con respecto al país caribeño: “La paz y la restauración de la democracia”.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que no es de recibo”, criticó Rajoy, que acto seguido tuvo un lapsus y llamó “madero” a Maduro cuando se refería a que “hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar diferente” al presidente venezolano.

Por ello, destacó que “todos los que compartimos valores como la democracia, la libertad o los derechos humanos tenemos que hacer algo”. En esta línea, dijo que “son importantes las sanciones” y que haya una coalición internacional que “presione” a Maduro “para que allí haya democracia y se libere a los presos políticos”.

COREA DEL NORTE

Por otro lado, el presidente español valoró que el desafío de Corea del Norte tiene “implicaciones en los países de su entorno” que hacen que “tengamos que ser todos contundentes a la hora de hacer ver a este territorio que “por ese camino no se va a ninguna parte”.

España, aseguró Rajoy, apoyará “cualquier decisión de tipo político que sirva para terminar con una situación como esta, que es absolutamente lamentable”. Por su parte, Trump le agradeció la expulsión de España del embajador de Corea del Norte porque “es hora de que todas las naciones responsables unan fuerzas para aislar la amenaza”.

