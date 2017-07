VENEZUELA. GONZÁLEZ PONS AVISA DE QUE EL PARLAMENTO EUROPEO RECHAZARÁ EL “SANGUINARIO AUTOGOLPE”

- “Vamos a intentar que la UE ponga en marcha sanciones contra Maduro”. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, avisó este lunes de que el Parlamento Europeo “no va a reconocer" el resultado de la votación de la Asamblea Constituyente en Venezuela, que calificó de “sanguinario autogolpe de Estado” por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

“El Parlamento Europeo no va a reconocer el resultado de lo que se produjo ayer en Venezuela, que ni siquiera sé cómo calificar y se va a instar a la Comisión Europea a no reconocerlo”, advirtió el vicepresidente primero del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo.

Defendió que lo sucedido ayer en Venezuela “no puede más que calificarse como de un sanguinario autogolpe de Estado por parte de Maduro”. “Vamos a intentar que la Unión Europea no reconozca el resultado de ayer y ponga en marcha sanciones contra Maduro y sus secuaces”, agregó.

Por ello, se mostró convencido de que la comunidad internacional no va a reconocer un “autogolpe de Estado, donde Maduro “cruzó el umbral de la puerta de no retorno”. “Queremos la paz y la palabra para el pueblo venezolano y que se restablezca la democracia, que Maduro dé paso a un régimen democrático y abandone su tentativa autocrática puesta en marcha ayer a sangre y fuego”, exigió.

