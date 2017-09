VENEZUELA. LA OPOSICIÓN PREGUNTA A DASTIS CÓMO APOYARÁ A LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN VENEZUELA

Los grupos parlamentarios de la oposición pidieron este lunes al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que explique de manera clara qué piensa hacer el Gobierno para apoyar a los españoles que viven en Venezuela y para atajar la crisis institucional abierta en este país.

Así se pronunciaron los portavoces de Ciudadanos y del PNV en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Fernando Maura y Aitor Esteban, en la que Dastis intervino esta tarde para informar sobre los retos y oportunidades para la política exterior española en el actual contexto internacional.

Esteban preguntó al ministro si piensa ir “más allá de las acciones en el plano estrictamente diplomático” y hacer “algo” para apoyar a los ciudadanos españoles que viven en Venezuela y se encuentran en una “situación tan especial”. En concreto, quiso saber “si hay un plan desarrollado sobre esto y una sensibilización especial” en el Gobierno.

Por su parte, Maura lamentó el “deterioro evidente” en el ámbito político y humanitario del país caribeño y mostró el “apoyo total” de su grupo a Lilian Tintori, activista y esposa del líder opositor Leopoldo López, en “su derecho a viajar fuera de su país para reclamar apoyos y narrar sus experiencias”.

“¿Qué han hecho ustedes, qué piensan hacer? ¿Cuándo va a imponer la Unión Europea sanciones a los responsables de la dictadura?”, inquirió el parlamentario de Cs, para a continuación advertir a Dastis de que “abonarse” a la mediación en Venezuela del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “es algo así como mirar hacia otro lado”.

El portavoz del PSOE, Ignacio Sánchez Amor, espetó a Dastis que la “ingeniería institucional” no es la mejor receta para solucionar una crisis “ni en Venezuela ni en ningún sitio”; mientras que Pablo Bustinduy (Unidos Podemos) mostró su disconformidad con la actuación del Gobierno español, que, a su juicio, no está ayudando ante la crisis venezolana.

Para el portavoz de ERC, Joan Tardà, “no se puede condenar” a Venezuela por no dejar salir del país a Tintori, una vez Dastis reclamó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se le permita desplazarse “donde considere oportuno”.

Reclamó al titular del Ministerio de Exteriores que explique qué beneficios saca la democracia española “saboteando y dinamitando un Estado democrático” aunque con “problemas” como, a su juicio, es el venezolano. “Supongo que no es un paraíso Venezuela, pero, ¿acaso lo es el Estado español?”.

Finalmente, Rubén Moreno (PP) criticó que otros grupos hablen de una “crisis sobredimensionada” en Venezuela, una posición que es “insostenible”. “Para Venezuela queremos lo mismo que para España”, resumió.

Por su parte, Dastis explicó que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como la Embajada y el Consulado en Caracas se encuentran en contacto con los españoles residentes en Venezuela y expresó su confianza en que no se tenga que activar ningún plan de emergencia, pero comentó que está "permamentemente atento a esa posibilidad".

