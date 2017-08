VENEZUELA. DASTIS SE PONE EN CONTACTO CON MOGHERINI PARA ADOPTAR “MEDIDAS ADICIONALES” Y EXPRESA SU "GRAN PREOCUPACIÓN" POR LAS ÚLTIMAS DETENCIONES

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, informó este martes de que ha decidido ponerse en contacto con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, para adoptar “medidas adicionales” en Venezuela tras la detención esta madrugada de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.

El responsable de Exteriores expresó su “preocupación” por estas noticias que son “harto preocupantes”, después de que no se tenga conocimiento del paradero de López y Ledezma.

Realizó un llamamiento para que la situación se normalice en este país y, en vista del “derrotero” que están tomando los acontecimientos, informó de que ha decidido ponerse en contacto con Mogherini “para adoptar medidas adicionales” en Venezuela. Esto después de que en la reunión con sus homólogos comunitarios en Bruselas afirmase que aún no era momento de que la Unión Europea impusiera sanciones al régimen venezolano.

Estas medidas que anunció hoy el ministro no plantean sanciones económicas porque afectan al conjunto del país, pero sí restricciones para responsables políticos que les perjudiquen, por ejemplo, a la hora de viajar.

No obstante, aseguró que estas medidas se evaluarán de manera conjunta “con todos nuestros socios” y no descartó consultas con ministros de europeos. También explicó que “en cuanto pueda” se pondrá en contacto con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Preguntado por si se va a reunir con el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, indicó que tiene que asegurar la situación de los españoles que viven en ese país y agregó que su presencia es “más eficaz” en Caracas que estando de consultas en España.

