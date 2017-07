VENEZUELA. NNGG INSTA A LOS JÓVENES DEL PSOE Y CS A CREAR UN BLOQUE COMÚN FRENTE A UNA SITUACIÓN “EXTREMA”

Google Plus

El presidente nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Diego Gago, remitió este lunes una carta a Juventudes Socialistas y a la agrupación de jóvenes de Ciudadanos para instarles a unir fuerzas frente a “la atrocidad y el atropello a la democracia, la libertad y los derechos humanos que está viviendo Venezuela”.

Gago explica que escribe esta misiva “con la necesidad de unir” las voces de los representantes juveniles de la política española a la del pueblo venezolano”, que está sumido en una “situación extrema” que ya es “insostenible”. “Nadie en España puede permanecer impasible frente a este atropello a la libertad en un país hermano”, sostiene.

El presidente de NNGG remarca en su misiva que lo que se ha denominado Asamblea Constituyente “no es otra cosa que el intento desesperado del régimen de Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder” y lamenta que fueran asesinados 15 venezolanos, entre los que se encuentra un líder opositor.

Recuerda que en España viven más de 300.000 venezolanos que están pidiendo “ayuda” porque su país hoy “está inmerso en lo que se puede denominar el comienzo de una dictadura, y que, de no evitarse, parece que se va a perpetuar durante años bajo el dominio de un régimen que persigue a jóvenes en las calles, tortura estudiantes y asesina a su pueblo”.

Además, Gago califica a través de un comunicado de “fraude electoral” el proceso de votación de la Asamblea Constituyente de Venezuela y considera que lo que se ha vivido ha sido “un golpe de estado de su propio Gobierno”.

“Sin pesos ni contrapesos, sin oposición, sin justicia independiente y sin un proceso electoral garantista, Venezuela entra oficialmente en el mapamundi de las dictaduras y de los regímenes totalitarios”, advierte, al tiempo que lamenta que “esta votación no sea otra cosa que una estafa a los venezolanos para no solucionar ninguno de sus problemas”.

