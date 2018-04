VENEZUELA. MADURO ENVÍA UN EMISARIO A ESPAÑA PARA INTENTAR RECOMPONER LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Google Plus

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, han mantenido una reunión con el viceministro para Europa del Gobierno venezolano, Yván Gil, en la que reconocieron la “conveniencia” de “normalizar” las relaciones entre España y Venezuela.



Esta reunión se produjo tres meses después de que ambos países expulsaran y declararan “persona non grata” a sus respectivos embajadores. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, la reunión se produjo en la tarde de ayer y en ella García Casas y Gil evaluaron el estado de las relaciones bilaterales y la situación que se vive en Iberoamérica.

Ambos reconocieron “discrepancias” y “visiones profundamente divergentes” aunque se mostraron de acuerdo en la “conveniencia” de “normalizar” un “diálogo bilateral” teniendo en cuenta los vínculos que unen a España y Venezuela.

En aras de normalizar las relaciones entre ambos países, Gil entregó a García Casas una carta del ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, para que se la traslade al jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis. El contenido de esa misiva será estudiado con detenimiento por parte del Gobierno español.

El Gobierno venezolano se encuentra inmerso en una campaña para recomponer su posición ante la comunidad internacional. Prueba de ello es que el propio Arreaza mantuvo ayer una reunión en Bruselas con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en la que defendió las “garantías” del sistema electoral venezolano ante las elecciones en Venezuela el próximo 20 de mayo.

A su vez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó ayer que “le hago un llamado a mi amigo Marianito Rajoy, vamos a arreglar esto”. Se mostró partidario de permitir el regreso a Caracas del embajador español, Jesús Silva, “siempre que haya respeto”.

El 25 de enero declaró 'persona no grata' al embajador español “en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país, por parte del Gobierno Español", dice textualmente el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.

Esta decisión fue respondida por el Gobierno español al día siguiente declarando “persona non grata” y expulsando al embajador venezolano, Mario Isea, denunciando los insultos de Maduro al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien llamó “corrupto”, “racista” y “colonialista”.



